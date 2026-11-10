Gió giật mạnh khiến nhiều xe máy chao đảo, thậm chí bị quật ngã trên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng. Nhiều tài xế ô tô đã chủ động nối đuôi, tạo thành hàng chắn gió, giúp người đi xe máy qua cầu an toàn.

Hơn 8h ngày 10/11, người dân lưu thông qua cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng) gặp luồng gió mạnh, giật liên hồi. Một số người đi xe máy bị gió quật ngã xuống đường.

Trước tình huống này, nhiều tài xế ô tô chủ động giảm tốc độ, nối đuôi nhau thành hàng để chắn gió, tạo điều kiện cho người đi xe máy di chuyển qua cầu an toàn.

Ô tô nối đuôi nhau để chắn gió giúp người đi xe máy qua cầu an toàn.

Anh Nguyễn Hoài Sơn, một người đi xe máy qua cầu, cho biết gió giật mạnh, tạt ngang liên tục khiến tay lái chao đảo, rất khó điều khiển xe.

“Giữa lúc gió giật mạnh, các tài xế ô tô chủ động giảm tốc độ, nối đuôi nhau tạo thành hàng chắn gió, giúp người đi xe máy di chuyển an toàn. Hành động của các bác tài rất đẹp”, anh Sơn chia sẻ.

Cầu Thuận Phước nằm ngay cửa sông Hàn và gần vịnh Đà Nẵng. Vào những ngày có bão, áp thấp nhiệt đới hoặc gió mùa mạnh, khu vực này thường xuất hiện gió lớn, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông, đặc biệt là xe máy.

Hình ảnh đẹp thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ nhau khi tham gia giao thông của các tài xế.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến 50-160mm; một số nơi cao hơn như Hòa Bắc 161,6mm, Khâm Đức 215,2mm và Bà Nà 461,4mm.

Trung tâm này cảnh báo cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị của thành phố; trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo từ ngày 10/11 đến đêm 11/11, các xã, phường trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.