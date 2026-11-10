Mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh, biển quảng cáo ở Đà Nẵng gãy đổ, hư hỏng. Tại TP Huế, đất đá sạt xuống một số tuyến đường, gây ảnh hưởng giao thông.

Tại TP Đà Nẵng, trong đêm 9 đến sáng 10/11, mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh, biển quảng cáo khu vực trung tâm thành phố bị gãy đổ, hư hỏng.

Ghi nhận trên các tuyến đường như Hồ Nghinh, Nguyễn Văn Linh, Lê Trọng Tấn... nhiều cây xanh bị gió quật ngã; có cây đổ đè lên phương tiện của người dân.

Biển quảng cáo của một dự án trên đường Võ Văn Kiệt bị gió lớn làm đổ sập.

Một cây xanh trước khách sạn trên đường Ngô Quyền đổ ra đường.

Cây bật góc chắn ngang đường.

Cây xanh bị gió quật đổ trên đường Nguyễn Văn Linh.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý cây xanh gãy đổ, thu dọn các vật cản, đảm bảo an toàn và giao thông.

Tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, nằm sát sông Hàn, nhiều chậu hoa giấy và dù bạt cũng bị gió lớn quật đổ.

Phố đi bộ Bạch Đằng nhiều chậu hoa giấy và dù bạt cũng bị gió lớn quật đổ.

Lực lượng chức năng xử lý cây xanh gãy đổ, thu dọn các vật cản.

Trong khi đó, tại TP Huế, mưa lớn trong đêm 9/11 khiến một số vị trí trên Quốc lộ 49, đoạn qua xã A Lưới 5, xảy ra sạt lở. Lượng lớn đất đá, cành cây và rác tràn xuống mặt đường, gây ách tắc và đe dọa an toàn giao thông.

Trước tình hình này, cơ quan chức năng tạm dừng phương tiện lưu thông qua các vị trí sạt lở để đảm bảo an toàn, đồng thời huy động lực lượng khẩn trương dọn dẹp đất đá.

Công an xã A Lưới 5 thu dọn lượng lớn đất đá, cành cây và rác tràn xuống đường, gây ách tắc tại một số vị trí trên Quốc lộ 49. Ảnh: G.X

Trao đổi với PV VietNamNet sáng 10/11, ông Lê Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã A Lưới 5, cho biết các điểm sạt lở trên Quốc lộ 49 hiện đã được khắc phục, giao thông qua khu vực đã thông suốt.

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến đất đá tràn xuống mặt đường tại một vị trí trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã A Lưới 2 và A Lưới 3. Hiện các lực lượng chức năng đang gấp rút dọn dẹp đất đá.

Đất đá tràn xuống mặt đường tại một vị trí trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã A Lưới 2 và A Lưới 3. Ảnh: G.X

Sáng 10/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế ra lệnh tăng lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin hai hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền.

Cụ thể, hồ Hương Điền bắt đầu tăng lưu lượng từ 7h, dự kiến trong khoảng 300-1.000m³/s. Đối với hồ Bình Điền, thời gian tăng lưu lượng từ 10h, dự kiến trong khoảng 200-800m³/s.

Việc điều chỉnh lưu lượng xả tại cả hai hồ được thực hiện tăng dần, căn cứ lượng nước thực tế đến hồ.

Cơ quan chức năng yêu cầu các xã, phường vùng hạ du nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hói (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền chấp thuận), đồng thời thông báo để người dân chủ động phòng tránh.