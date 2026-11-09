Chính quyền phường Thuận An (TP Huế) đang rà soát các hộ dân ven biển để tính phương án di dời khi cần thiết, sau khi triều cường, sóng lớn khoét sâu hơn 20m vào đất liền.

Chiều 9/11, tại khu vực bờ biển thuộc tổ dân phố An Hải (phường Thuận An, TP Huế), sóng biển liên tục đánh mạnh vào bờ, gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí.

Dọc bờ biển, một đoạn đất dài hàng chục mét bị sóng khoét sâu, tạo thành những vách cát dựng đứng. Nhiều cây phi lao thân lớn bị sóng đánh bật gốc, đổ nghiêng xuống mép nước.

Tuyến đường nối từ khu dân cư ra bờ biển cũng bị xói lở, bong tróc, tạo thành những khoảng hàm ếch. Ngay phía sau khu vực sạt lở là hàng phi lao và một số công trình, nhà cửa của người dân.

Dọc bờ biển, một đoạn đất dài hàng chục mét bị sóng khoét sâu, cây phi lao thân lớn bị sóng đánh bật gốc. Ảnh: N.D

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hai ngày 8 và 9/11, khu vực ven biển trên địa bàn chịu tác động mạnh của triều cường và sóng lớn.

Theo ông Phong, triều cường dâng cao khoảng 1,5-2m đã gây xói lở một số tuyến đường ven biển, khiến nước biển xâm thực sâu vào đất liền.

Trong đó, khu vực tổ dân phố An Hải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với đoạn bờ biển dài khoảng 100m bị sóng xâm thực sâu hơn 20m vào đất liền.

Tuyến đường nối từ khu dân cư ra bờ biển cũng bị sóng đánh xói lở, tạo thành những khoảng hàm ếch. Ảnh: N.D

Hiện thời tiết tại khu vực vẫn diễn biến phức tạp, mưa to, gió lớn, sóng biển dâng cao khiến việc tiếp cận hiện trường để triển khai các biện pháp khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Ông Phong cho biết, trước mắt, địa phương đang rà soát các hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở để có phương án di dời kịp thời khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Cùng với việc theo dõi diễn biến sạt lở, phường Thuận An đang tổng hợp tình hình, báo cáo UBND TP Huế để xin ý kiến chỉ đạo và có phương án xử lý trong thời gian tới.