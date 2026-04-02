Ngày 2/4, tàu hộ vệ Asahi của lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản, cùng 220 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng trong 4 ngày. Tàu do Đại tá Jio Takemasa, Chỉ huy Đội tàu hộ vệ số 2, lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản làm trưởng đoàn.
Chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản được nâng cấp vào tháng 11/2023.
Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, nhóm chỉ huy tàu chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; giao lưu thể thao với các cán bộ, sĩ quan Hải quân và luyện tập chung trên biển; tham quan văn hóa tại địa phương…
