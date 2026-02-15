Video: THX

Theo Tân Hoa Xã (THX), các nghệ sĩ tham dự sự kiện Gala Xuân Vãn 2026 diễn ra tại Nhà hát Lớn Tế Ninh ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã có một buổi diễn độc đáo với sự góp mặt của hàng chục người máy tiên tiến. Các người máy lần lượt tham gia các tiết mục gõ trống, mặc đồ cổ trang biểu diễn, múa võ…

Người máy múa võ khi biểu diễn. Ảnh: THX

Ông Đường Yến Sinh, giám đốc phụ trách bộ phận nghiên cứu và phát triển của Công ty TNHH Robot Lạc Thạch cho biết mục đích chính của việc cho người máy góp mặt trong các tiết mục biểu diễn là phá vỡ định kiến lâu nay của công chúng về những người máy công nghiệp “luôn cứng nhắc và cồng kềnh”.

“Phần thân người máy có thiết kế không dây cáp ở bên ngoài đã giúp chúng hòa quyện hoàn hảo vào ánh sáng sân khấu và khéo léo thể hiện sự mạnh mẽ”, ông Đường nói.

Chứng kiến màn biểu diễn nghệ thuật của người máy trên sân khấu, một số khán giả đã bày tỏ sự phấn khích. “Tiết mục cực kỳ xuất sắc đã cho tôi chiêm ngưỡng sự phát triển của kỹ thuật về người máy ở tỉnh Sơn Đông”, một người đàn ông trung niên bình luận.

“Đây là một mùa Tết khó quên đối với cháu. Cháu sẽ nỗ lực học tập, hy vọng sau này có thể tham gia vào công cuộc phát triển người máy”, một thiếu niên nói.

Ảnh: China News