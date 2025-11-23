Video: Tân Hoa Xã

Các trang Tân Hoa Xã và China News hôm 22/11 đưa tin, người máy Viễn Chinh A2 đã lập kỷ lục “robot hình người đi bộ quãng đường xa nhất” hồi giữa tháng này khi đi bộ hơn 106km từ hồ Kim Kê ở thành phố Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô đến khu vực bến Thượng Hải ở quận Hoàng Phố, Thượng Hải.

Trong quá trình thực hiện cuộc đi bộ kỷ lục, người máy Viễn Chinh A2 phải vượt qua nhiều thách thức như đường nhựa, đường lát gạch, cầu bắc qua sông, vỉa hè dành cho người khiếm thị, các con đường dốc thoải cũng như môi trường thiếu ánh sáng vào ban đêm.

Người máy Viễn Chinh A2 thực hiện kỷ lục đi bộ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vương Sấm, Phó Chủ tịch Công ty AgiBot nhấn mạnh, cuộc đi bộ xuyên tỉnh của Viễn Chinh A2 đã trực tiếp chứng minh độ tin cậy và ổn định của công nghệ robot hình người khi “phần cứng, các thuật toán cân bằng và độ bền của người máy đã được hoàn thiện”.

Theo China News, sau khi thực hiện kỷ lục trên, ngoài lớp cao su ở chân bị mòn, người máy Viễn Chinh A2 vẫn trong tình trạng tốt. Khi trò chuyện với các phóng viên, Viễn Chinh A2 nói: “Xem ra tôi cần đổi một đôi giày mới”.