Vừa qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) tiếp nhận nam thanh niên 24 tuổi trong tình trạng tê bì và yếu tứ chi.

Người bệnh cho biết, bắt đầu sử dụng bóng cười chứa khí N2O khoảng 2 năm trước. Ban đầu chỉ là vài quả trong những cuộc vui cùng bạn bè, sau đó số lượng sử dụng tăng dần, trung bình khoảng 50 quả mỗi ngày.

Nam thanh niên đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: BVCC

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tê bì hai bàn chân, sau đó hai chân yếu dần và tình trạng yếu tiếp tục xuất hiện ở hai tay.

Người bệnh đến khám chuyên khoa thần kinh và được chỉ định thăm dò điện thần kinh cơ. Kết quả đo cho thấy tổn thương đa dây thần kinh tứ chi, tổn thương ưu thế sợi trục vận động. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân tổn thương thần kinh do bóng cười.

Bóng cười là bóng bay chứa nitrous oxide (N2O), còn gọi là khí cười. Đây là chất khí không màu, có vị hơi ngọt.

Trong y khoa, N2O được sử dụng trong một số kỹ thuật gây mê, giảm đau với liều lượng, nồng độ oxy và thời gian sử dụng được kiểm soát chặt chẽ. Khí này cũng có một số ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm.

Khi được hít với mục đích giải trí, N2O có thể nhanh chóng tạo cảm giác lâng lâng, hưng phấn và thay đổi nhận thức. Tác dụng thường xuất hiện nhanh và tương đối ngắn, khiến người sử dụng có xu hướng hít lặp lại nhiều lần.

Bác sĩ CKII Nguyễn Tường Ngọc Linh, Phó Chủ nhiệm Khoa Chẩn đoán chức năng, cho biết, việc tiếp xúc với khí N2O làm cơ thể bất hoạt chức năng vitamin B12. Hậu quả là người sử dụng N2O kéo dài có thể xuất hiện bệnh lý tủy sống, bệnh đa dây thần kinh ngoại biên hoặc phối hợp cả hai. Nếu không phát hiện kịp thời, tổn thương thần kinh nghiêm trọng có thể dẫn đến hồi phục rất chậm hoặc không thể hồi phục.

Chính từ những hệ lụy nguy hại trên, kể từ ngày 1/1/2025, theo nghị quyết 173/2024/QH15, bóng cười, shisha và thuốc lá điện tử bị coi là mặt hàng cấm tại Việt Nam. Theo đó, người sử dụng, buôn bán các loại mặt hàng này sẽ bị xử lý hành chính, hoặc hình sự tùy theo mức độ vi phạm.