Tình trạng rối loạn chu kỳ ngủ ở giới trẻ gia tăng do thói quen thức khuya lướt mạng xã hội. Ngủ đủ thời gian nhưng sai giờ khiến cơ thể mệt mỏi, tiềm ẩn nguy cơ trầm cảm.

BSCKII Đoàn Văn Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, số lượng người gặp các vấn đề về giấc ngủ đang ngày càng gia tăng trong đời sống hiện đại, đặc biệt hay gặp ở giới trẻ.

Đáng lo ngại, có đến hơn 80% người trẻ hiện nay không đảm bảo được chu kỳ thức - ngủ chuẩn. Chỉ khoảng 10-20% duy trì được thói quen ngủ nghỉ khoa học.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận bệnh nhân N.V.A. (22 tuổi, trú tại Hà Nội) đến khám trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, hay gắt gỏng vô lý và giảm tập trung công việc.

Anh A. cho biết hằng đêm dù lên giường từ 22h, anh vẫn duy trì thói quen lướt mạng xã hội đến 1h sáng mới ngủ. Để bù lại, anh ngủ đến 8h sáng hôm sau, tổng thời gian ngủ vẫn đạt 7 giờ.

BSCKII Đoàn Văn Phúc trao đổi về tình trạng người trẻ thức muộn. Ảnh: Hải Anh

Tuy nhiên, khi thức dậy, anh A. luôn trong trạng thái uể oải, nặng đầu. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị rối loạn chu kỳ thức - ngủ cùng dấu hiệu tiền rối loạn lo âu do thói quen sinh hoạt lệch chuẩn kéo dài.

Bác sĩ Phúc giải thích, mất ngủ ở người cao tuổi thường gắn liền với các bệnh mạn tính như tiểu đường, huyết áp hay hệ lụy sau đột quỵ. Trong khi đó, mất ngủ và rối loạn giấc ngủ ở người trẻ lại xuất phát chính từ ý thức và thói quen sinh hoạt.

“Nhiều bạn trẻ lên giường nằm nhưng không ngủ ngay mà lướt mạng xã hội đến 1-2h sáng. Việc tiếp thu các thông tin giải trí hấp dẫn trước khi ngủ kích thích hệ thần kinh, khiến não bộ tỉnh táo hơn bình thường và rất khó đi vào giấc ngủ”, bác sĩ Phúc nói.

Theo bác sĩ, khoảng thời gian sau 23h là lúc cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn tự thải độc và phục hồi. Việc thức khuya khiến cơ thể bỏ lỡ "thời điểm vàng" này. Dù bạn ngủ đủ 7-8 giờ, đây vẫn không phải là "giờ ngủ chính đáng". Sự lệch lạc này tạo ra hội chứng rối loạn chu kỳ thức - ngủ: Giờ đáng ngủ thì thức, giờ đáng thức thì ngủ.

Hậu quả khôn lường

Thói quen ngủ muộn, dậy muộn không chỉ dừng lại ở cảm giác uể oải hay mệt mỏi vào sáng hôm sau. Bác sĩ cảnh báo, rối loạn nhịp sinh học kéo dài sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe tâm thần.

“Người bệnh sẽ trở nên khó tính, hay cáu gắt vô lý do tinh thần mất ổn định. Sự căng thẳng này vô hình trung ảnh hưởng xấu đến hiệu suất công việc và gây rạn nứt các mối quan hệ gia đình, xã hội. Nếu không kịp thời điều chỉnh, tình trạng này dễ tiến triển thành bệnh rối loạn lo âu, lâu dần dẫn đến trầm cảm”, bác sĩ Phúc cảnh báo.

Theo chuyên gia, nguồn cội của nhiều vấn đề tiêu cực trong tâm lý và cuộc sống đôi khi chỉ bắt đầu từ giấc ngủ. Người trẻ cần nâng cao ý thức, buông bỏ thiết bị điện tử trước 22h30 để bảo vệ sức khỏe lâu dài.