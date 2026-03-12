Bệnh nhân H.A.S. (sinh năm 1995, trú tại xã Sơn Lộ, Cao Bằng) được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên với biểu hiện co giật từng cơn, rối loạn ý thức kéo dài trong 3 ngày không rõ nguyên nhân.

Ngay khi tiếp nhận, người bệnh được các bác sĩ xử trí cấp cứu, ổn định hô hấp, huyết động, cắt cơn co giật và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết.

Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT), cộng hưởng từ (MRI) sọ não cùng các xét nghiệm máu, nước tiểu và dịch não tủy đều trong giới hạn bình thường. Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ định hướng khả năng ngộ độc cấp và tiến hành điều trị theo phác đồ phù hợp.

Bác sĩ thăm khám, kiểm tra lại ý thức, vận động cho người bệnh sau điều trị. Ảnh: BVCC

Sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: tỉnh táo, hết co giật, có thể ngồi dậy và đi lại. Khi hồi phục, người bệnh cho biết đã sử dụng “bóng cười”. HIện người bệnh được theo dõi tại bệnh viện.

Theo BSCKII. Đào Thị Hương, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, bóng cười chứa khí N2O. Khi hít trực tiếp, khí này có thể gây ngộ độc thần kinh, dẫn đến co giật, rối loạn ý thức, tê bì, yếu cơ, thậm chí liệt tứ chi đồng thời ảnh hưởng đến tim mạch, trí nhớ và tâm lý. Việc sử dụng kéo dài còn có thể gây lệ thuộc tương tự các chất gây nghiện.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng bóng cười dưới bất kỳ hình thức nào. Khi xuất hiện các dấu hiệu như tê bì, yếu cơ, mất thăng bằng hoặc rối loạn ý thức sau khi hít khí cười, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.