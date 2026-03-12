Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, quả mơ (tên khoa học Prunus armeniaca), thuộc họ Hoa hồng (Rosaceae). Ở Việt Nam, mơ thường chín vào cuối xuân, đầu hè và được sử dụng phổ biến dưới dạng mơ ngâm đường, mơ muối, siro mơ hoặc rượu mơ.

Không chỉ có giá trị ẩm thực, quả mơ còn được sử dụng trong y học cổ truyền và dinh dưỡng. Theo Đông y, mơ có vị chua, tính mát, thường được dùng để sinh tân, giải khát, giảm cảm giác khô miệng; hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng sau khi ăn nhiều đạm; giải nhiệt trong mùa nóng, đặc biệt khi dùng dưới dạng nước mơ pha loãng.

Nước mơ ngâm giúp cơ thể bớt nôn nao sau uống rượu. Ảnh: Bếp Hoa

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy trong quả mơ chứa nhiều acid hữu cơ như acid citric, acid malic, cùng vitamin C, beta-caroten và polyphenol. Những thành phần này có thể kích thích tiết dịch tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng; hỗ trợ chống oxy hóa, bảo vệ tế bào; đồng thời góp phần cải thiện sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch.

Theo Tiến sĩ Phương, các acid hữu cơ trong mơ còn giúp tăng tiết nước bọt và dịch vị, vì vậy uống nước mơ thường mang lại cảm giác dễ chịu, đỡ khát trong thời tiết nóng.

Giảm cảm giác nôn nao sau rượu bia

Ngoài ra, Tiến sĩ Phương cho biết, nước mơ có thể giúp giảm cảm giác mệt mỏi, nôn nao sau khi uống rượu bia.

Theo chuyên gia, điều này chủ yếu nhờ hàm lượng acid hữu cơ tự nhiên khá cao, đặc biệt là acid citric và acid malic trong quả mơ.

Các acid trên có khả năng kích thích tiết nước bọt và dịch vị, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, từ đó giảm cảm giác buồn nôn, đầy bụng, những triệu chứng thường gặp sau khi uống rượu.

Bên cạnh đó, khi uống rượu bia, cơ thể thường bị mất nước và rối loạn cân bằng điện giải nhẹ do tác dụng lợi tiểu của ethanol. Nước mơ pha loãng, nhất là khi ngâm với lượng đường hoặc muối vừa phải, có thể giúp bù nước và bổ sung một phần khoáng chất, giúp cơ thể đỡ mệt và tỉnh táo hơn.

Vị chua dịu của mơ cũng góp phần kích thích vị giác và hệ tiêu hóa, giúp người uống cảm thấy dễ chịu, giảm khô miệng và bớt cảm giác nôn nao.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh nước mơ không phải thuốc giải rượu nhưng nhờ acid hữu cơ và khả năng bù nước có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn và giảm cảm giác nôn nao sau rượu bia.