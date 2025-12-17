Theo đó, hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực then chốt gồm hạ tầng số, điện toán đám mây (cloud), trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

Tại sự kiện, HITC đồng thời ký kết thỏa thuận chiến lược với Evolution Data Centres (Evolution) - nhà phát triển trung tâm dữ liệu thế hệ mới hàng đầu tại Đông Nam Á.

Đại diện HITC và Warburg Pincus tại lễ ký kết hợp tác

Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản, thương mại, sản xuất, y tế và giáo dục. Đặc biệt, sự phát triển nhanh của AI đang tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với hạ tầng dữ liệu có hiệu năng cao, an toàn, đạt chuẩn quốc tế và khả năng mở rộng linh hoạt.

Hợp tác chiến lược giữa các bên được xây dựng trên sự bổ trợ thế mạnh: Warburg Pincus sở hữu kinh nghiệm đầu tư và mạng lưới toàn cầu; Evolution có chuyên môn sâu trong thiết kế và vận hành trung tâm dữ liệu hyperscale; trong khi HITC có lợi thế am hiểu thị trường, năng lực triển khai và vận hành tại Việt Nam. Thông qua hợp tác này, EcoDC - công ty thành viên của HITC - sẽ tiếp cận các mô hình quản trị quốc tế và tiêu chuẩn vận hành tiên tiến. Hiện EcoDC là đơn vị tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận Uptime Tier III cho cả thiết kế và vận hành trung tâm dữ liệu.

Ông Nguyễn Bình Minh - Tổng Giám đốc HITC chia sẻ: “Hợp tác với Warburg Pincus và Evolution Data Centres đánh dấu bước phát triển quan trọng của HITC trong việc thu hút nhà đầu tư chiến lược quốc tế chuyên sâu về trung tâm dữ liệu. Chúng tôi kỳ vọng cùng các đối tác thiết lập những chuẩn mực mới cho phát triển hạ tầng số bền vững tại Việt Nam.”

Để hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác, HITC và các đối tác mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ Chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế, triển khai các chiến lược trụ cột về phát triển công nghệ cao, kinh tế tư nhân và hợp tác quốc tế. Thông qua đó, HITC sẽ từng bước phát triển năng lực công nghệ cao về dữ liệu theo chuẩn quốc tế, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong chuyển đổi số và tiếp tục thu hút các đối tác toàn cầu.

Đại diện HITC và Evolution tại buổi lễ ký kết