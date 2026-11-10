Crystal Palace vừa sa thải HLV Pierre Sage sau thất bại 1-3 trước Liverpool.

Đội chủ sân Selhurst Park mới bổ nhiệm nhà cầm quân người Pháp hồi tháng 6 để thay thế Oliver Glasner - vị HLV từng làm nên lịch sử cùng CLB.

Tuy nhiên, chuỗi 4 trận thua liên tiếp đẩy Crystal Palace xuống đáy BXH, khiến chiến lược gia 47 tuổi trở thành HLV đầu tiên mất việc tại Ngoại hạng Anh mùa 2026/27.

HLV Pierre Sage chính thức mất việc - Ảnh: F365

Sage đến Crystal Palace nhờ quãng thời gian ấn tượng tại Lens, nơi ông giúp đội bóng vô địch Cúp Quốc gia Pháp và cán đích ở vị trí á quân Ligue 1 mùa trước.

Tuy nhiên, Sage không thể tái lập thành công ấy tại Selhurst Park. Dưới sự dẫn dắt của ông, "những chú đại bàng" thua 7 trận và chỉ thắng 2.

Thất bại trước Liverpool hôm Chủ nhật là giọt nước tràn ly khiến Chủ tịch Steve Parish đưa ra quyết định sa thải.

Theo báo chí Anh, Thomas Frank - cựu HLV Tottenham, Eddie Howe và Sean Dyche là ba ứng viên có thể ngồi vào chiếc ghế mà Sage để lại.

Thomas Frank chưa trở lại công tác huấn luyện kể từ khi bị Tottenham chấm dứt hợp đồng hồi tháng 2. Trước đó, ông được đánh giá cao vì giúp Brentford khẳng định chỗ đứng tại Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, Dyche có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đua trụ hạng. Ông rời Nottingham Forest hồi đầu năm nay.

Hàng thủ Crystal Palace dưới thời Sage để lọt lưới tới 24 bàn, nhiều nhất Ngoại hạng Anh. Trận thua Liverpool cũng khiến đội chủ sân Selhurst Park đứng cuối bảng xếp hạng lần đầu tiên kể từ tháng 12/2017.