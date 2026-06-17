So với đợt tập trung hồi tháng 3, danh sách tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi về lực lượng khi chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, lần đầu tiên HLV Kim Sang Sik gọi tới 3 cầu thủ nhập tịch (gốc ngoại), gồm: Nguyễn Tài Lộc (Geovane) của Ninh Bình, Nguyễn Xuân Son (Thép Xanh Nam Định) và Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội FC).

Trên thực tế, HLV Kim Sang Sik có kế hoạch sử dụng cả ba cầu thủ trên ngay khi đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam. Tài Lộc, Xuân Son và Hoàng Hên đều là những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu V-League, có thời gian dài chơi bóng ở Việt Nam. Hai trong số này cũng đã khẳng định được vị trí ở ĐTQG, và gần như có suất chính thức ở ASEAN Cup sắp tới.

Tuyển Việt Nam mạnh lên nhờ các cầu thủ nhập tịch. Ảnh: S.N

Một câu hỏi được dư luận đặt ra là tuyển Việt Nam có 3 cầu thủ nhập tịch là nhiều hay không, bởi ngoài Tài Lộc, Xuân Son và Hoàng Hên, còn là những cầu thủ Việt kiều như Patrick Lê Giang, Ngô Đăng Khoa (CA TP.HCM), Đặng Văn Lâm (Ninh Bình).

Dĩ nhiên khi lựa chọn nhân sự, cả HLV Kim Sang Sik và VFF đều có sự tính toán kỹ. Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú khẳng định, việc sử dụng số lượng cầu thủ nhập tịch ở tuyển Việt Nam luôn phải có sự phù hợp, không ồ ạt như Indonesia hay Malaysia đang làm. Tuyển Việt Nam có 3 cầu thủ nhập tịch, nhưng vẫn có nhiều đất diễn với cầu thủ nội.

Nói cách khách, sự cạnh tranh ở tuyển Việt Nam rất sòng phẳng, ngay cả khi các cầu thủ nhập tịch không thể hiện tốt, có thể phải ngồi dự bị, thậm chí là bị loại khỏi danh sách.

Ở đợt tập trung lần này, cả Tài Lộc, Xuân Son và Hoàng Hên đều thi đấu trên hàng công, nhưng mỗi người có những điểm mạnh riêng, phù hợp với chiến thuật mà HLV Kim Sang Sik xây dựng.

Nguyễn Tài Lộc háo hức có ra mắt trong màu áo tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Xuân Son là mẫu trung phong mà tuyển Việt Nam luôn cần, trong khi Hoàng Hên sở hữu kỹ thuật, chuyền bóng và dứt điểm rất tốt. Với tân binh Nguyễn Tài Lộc, cầu thủ này rất đa năng, chơi được ở nhiều vị trí trên hàng công, sở hữu tốc độ, kỹ thuật, khả năng săn bàn. Ở mùa giải vừa qua, Tài Lộc ghi 9 bàn trong 23 trận ở V-League, cùng với đó là 2 bàn sau 4 trận ở Cúp quốc gia.

Điều thú vị và quan trọng là cả ba cầu thủ trên đều là những sự bổ sung đúng ở vị trí mà tuyển Việt Nam thiếu và yếu. Nếu bộ ba này phát huy hết tài năng, có sự kết nối, phối hợp ăn ý với các đồng đội, hàng công tuyển Việt Nam sẽ mang một diện mạo mới ở ASEAN Cup 2026.