Không ai chắc suất

Trong quá khứ, trước khi tuyển Việt Nam tập trung, người hâm mộ có thể dễ dàng dự đoán phần lớn danh sách. Một số cầu thủ gần như mặc định có tên nhờ đẳng cấp, kinh nghiệm hoặc vị thế đã được khẳng định.

Tuy nhiên, hiện tại mọi thứ đang khác đi. Đúng rằng tuyển Việt Nam vẫn sở hữu những ngôi sao hàng đầu như Quang Hải hay Hoàng Đức. Nhưng ngay cả khi những cái tên ấy gần như chắc chắn góp mặt nếu đảm bảo thể trạng, phần còn lại của vẫn là cuộc cạnh tranh rất rộng mở.

Tuyển Việt Nam đang có sự cạnh tranh vị trí rất cao

Ở nhiều vị trí, khoảng cách giữa các ứng viên không còn quá lớn. Điển hình như trong khung gỗ lúc này HLV Kim Sang Sik đang sở hữu nửa tá thủ thành đảm bảo về chuyên môn, phong độ cao từ nhóm Việt kiều như Văn Lâm, Nguyễn Filip, Patrick Lê Giang đến Đình Triệu, Trung Kiên.

Đó cũng là lý do thuyền trưởng tuyển Việt Nam có thêm thời gian để cân nhắc trước khi công bố danh sách. Không phải vì thiếu lựa chọn, mà bởi đang có quá nhiều lựa chọn tương đồng về năng lực.

Ở một góc độ nào đó, đây là tín hiệu tích cực. Bởi chỉ khi cuộc cạnh tranh đủ lớn, các cầu thủ mới hiểu rằng không ai được đảm bảo vị trí chỉ bằng những gì đã làm được trong quá khứ.

Tín hiệu mừng cho tuyển Việt Nam

Nếu việc được gọi lên tuyển đã khó, việc giữ được vị trí trong đội hình xuất phát lúc này còn khó hơn. Dưới thời HLV Kim Sang Sik, yếu tố phong độ ngày càng được đặt lên hàng đầu. Danh tiếng có thể giúp một cầu thủ nhận được sự chú ý, nhưng không đảm bảo cho một vị trí chính thức trên sân.

Đó là điều khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu, nhưng trong sự hài lòng

Thực tế thời gian qua cho thấy tuyển Việt Nam không còn phụ thuộc tuyệt đối vào một nhóm cầu thủ nhất định. Ở nhiều vị trí, những người được xem là phương án dự bị hoàn toàn có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các lựa chọn quen thuộc. Điều đó khiến mọi buổi tập, mọi trận đấu đều trở thành cơ hội để khẳng định bản thân.

Tất nhiên, tuyển Việt Nam vẫn cần những thủ lĩnh, cái tên có khả năng tạo ra khác biệt trong các trận đấu lớn. Nhưng như đã nói, dưới HLV Kim Sang Sik, “Những chiến binh sao vàng” đang được xây dựng bằng tính tập thể cao hơn, thay vì phụ thuộc vào cá nhân.

Vì thế, khi danh sách tuyển Việt Nam được công bố trong những ngày tới rất có thể sẽ có bất ngờ khi HLV Kim Sang Sik đang dư thừa tài năng. Và đó cũng là tín hiệu đáng mừng, bởi một đội bóng có sự cạnh tranh cao nhất đồng nghĩa sẽ tạo ra nền tảng để hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.