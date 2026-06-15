Sau khi mùa giải 2025/26 khép lại, tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội vào ngày 22/6. Như vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik có hơn 1 tháng chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 với mục tiêu vô địch.

Trong thời gian qua, HLV Kim Sang Sik cùng các bộ phận chuyên môn của VFF xây dựng lộ trình chi tiết, bao gồm tập trung lực lượng, tổ chức tập huấn, thi đấu giao hữu quốc tế và phối hợp với các CLB để đảm bảo lực lượng mạnh nhất.

Đáng chú ý, VFF duy trì trao đổi thường xuyên với các CLB nhằm cân đối giữa lịch thi đấu của CLB và nhiệm vụ của ĐTQG Việt Nam. Các phương án triệu tập cầu thủ được tính toán linh hoạt để vừa đảm bảo quyền lợi của các đội bóng, vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện.

Tuyển Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Ảnh: S.N

Vấn đề nhân sự khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu nhất là nhiều cầu thủ của CLB CAHN có khả năng lỡ hẹn với ASEAN Cup vì tham dự trận play-off AFC Champions League Elite 2026/27 (Cúp C1 châu Á), vào ngày 11/8. Mới đây, phía đội bóng ngành công an khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để những Đình Bắc, Quang Hải, Nguyễn Filip, Cao Quang Vinh... làm nhiệm vụ quốc gia.

Theo kế hoạch, sau khi hội quân tại Hà Nội, tuyển Việt Nam có hơn 1 tuần tập luyện trước khi đi tập huấn tại Hàn Quốc. Xuân Son và các đồng đội bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup bằng chuyến làm khách trước Timor Leste vào ngày 24/7 (chưa xác định địa điểm thi đấu), sau đó trở về sân nhà tiếp đón Singapore ngày 31/7, rồi tiếp tục làm khách trên sân Indonesia ngày 3/8. Trận đấu cuối vòng bảng của tuyển Việt Nam gặp Campuchia diễn ra ngày 7/8.

ASEAN Cup 2026 thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt sân nhà - sân khách, diễn ra từ 24/7 đến 8/8. Bốn đội đứng đầu hai bảng vào bán kết. Các trận đấu bán kết và chung kết đều đá lượt đi - lượt về.