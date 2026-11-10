HLV Kim Sang Sik thừa nhận Đình Bắc có lịch thi đấu dày, nhưng ông vẫn triệu tập tiền đạo CAHN lên tuyển Việt Nam tham dự Casper Cup 2026 vì lý do rất đặc biệt.

"Sau vài tháng quay lại thi đấu ở sân Thiên Trường, tôi cảm thấy vui, háo hức. Cuộc đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan là 2 trận đấu cuối cùng trong năm 2026 của tuyển Việt Nam. Vì thế, toàn đội nỗ lực hết mình giành chiến thắng, gửi tặng người hâm mộ", HLV Kim Sang Sik mở lời trong buổi họp báo trước trận gặp Đài Loan tại Casper Cup 2026.

Việc Asian Cup 2027 lùi lại gần 1 năm, HLV Kim Sang Sik cho biết ông rất tiếc nuối, nhưng tuyển Việt Nam cũng có thêm thời gian để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

HLV Kim Sang Sik tin tưởng tuyển Việt Nam chơi tốt. Ảnh: Trung Kiên

"Đó là sự tiếc nuối không chỉ của tôi, cầu thủ mà cả người hâm mộ. Tuyển Việt Nam phải tiếp tục cố gắng, thi đấu tốt nhất cho trận đấu ngày mai trước Đài Loan để chiến thắng", HLV Kim Sang Sik nói.

Về vấn đề lực lượng, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ: "Trong đợt tập trung lần này tôi tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi. Họ thi đấu dày, có nhiều người chấn thương, quá tải, vì thế lựa chọn cầu thủ rất khó khăn.

Với hai tân binh Lương Chí Khải và Olaha Mạnh Đức, Tôi chúc mừng họ. Cả hai có phong độ tốt ở CLB. BHL cố gắng tạo ra những tổ hợp tốt nhất để cầu thủ gắn kết và đạt kết quả tốt".

Riêng về trường hợp của Đình Bắc, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Đình bắc là cầu thủ trẻ, thi đấu dày thời gian qua, nhưng với bản thân cậu ấy ý chí chiến đấu mãnh liệt, tin tưởng có thể thi đấu tốt".

"Cũng lâu rồi tuyển Việt Nam mới thi đấu ở Thiên Trường. Tôi chờ đợi hai trận tới các cầu thủ nỗ lực tạo ra niềm vui cho người hâm mộ", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

Tuyển Việt Nam gặp Đài Loan trong trận khai mạc. Ảnh: Trung Kiên

Tham dự họp báo, trung vệ, đội trưởng Nguyễn Thành Chung thể hiện quyết tâm: "Tôi hào hứng khi tuyển Việt Nam lần này có những cái tên mới. Tôi cố gắng dìu dắt các em. Việc đeo băng đội trưởng là vinh dự lớn với cá nhân tôi. Mục tiêu cao nhất của đội tuyển trong hai trận đấu tới là chiến thắng".

Cũng trong buổi họp báo, HLV Matthew Ross của Đài Loan đánh giá: "Tuyển Việt Nam có nhiều sự thay đổi trong đợt tập trung lần này. Bản thân chúng tôi cũng có những điều chỉnh tương đối lớn trong thời gian qua. Tôi quan tâm nhiều hơn đến đội bóng của mình, cách chơi cũng như triết lý mà ban huấn luyện muốn áp dụng".

Trong khi đó, HLV Urmat Abdukaimov của Kyrgyzstan nói: "Chúng tôi có nhiều cầu thủ mới, và hy vọng toàn đội có những trận đấu chất lượng tại giải đấu. Mục tiêu của chúng tôi là giành kết quả tốt nhất".