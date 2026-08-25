"Tuyển Việt Nam chỉ cách chức vô địch 1 trận cuối cùng. Để đi tới đây, chúng tôi có hàng tháng trời tập luyện. Toàn đội cố gắng mang đến trận đấu hay, những ký ức tốt đẹp với người hâm mộ. Trận này sẽ được viết vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ là những nhân vật chính trong câu chuyện đó. Hy vọng người hâm mộ đến sân thật đông để cổ vũ đội tuyển", HLV Kim Sang Sik tự tin nói.

Nếu giành chức vô địch ASEAN Cup 2026, đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương tại giải đấu khu vực. Trong quá khứ, những người tiền nhiệm Calisto hay Park Hang Seo không làm được điều đó khi giành chức vô địch vào các năm 2008, 2018.

HLV Kim Sang Sik cùng tuyển Việt Nam quyết tâm tạo nên lịch sử. Ảnh: Phan Ích

Trước sự quan tâm của giới truyền thông Hàn Quốc với trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Xin cảm ơn các phóng viên Hàn Quốc đến đây đưa tin về tuyển Việt Nam, lan tỏa tới người hâm mộ Hàn Quốc. Tôi và toàn đội cố gắng mang niềm vui về cho người hâm mộ 2 nước. Nhân đây tôi một lần nữa mong Đình Bắc không chỉ thi đấu tốt ở trong nước mà còn là cả ở nước ngoài. Cậu ấy có nhiều cơ hội phát triển nếu chơi bóng ở Nhật Bản hay Hàn Quốc".

Dù thắng 2-0 ở lượt đi, nhưng HLV Kim Sang Sik khẳng định tuyển Việt Nam không chủ quan, và Cúp vô địch chỉ được định đoạt sau 90 phút nữa. Tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc hứa rằng nếu tuyển Việt Nam đăng quang, ông sẽ nhảy điệu hip-hop để ăn mừng.

"Nếu cầu thủ và người hâm mộ muốn, tôi sẽ nhảy. Tôi mong mình cùng các cầu thủ nhảy ăn mừng. Cả đội sẽ cùng nhảy múa chứ không riêng tôi", HLV Kim Sang Sik cho biết.

Tuyển Việt Nam tự tin tiếp tục đánh bại Thái Lan ở trận lượt về. Ảnh: V.A

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nói tới sự hy sinh của các cầu thủ, và toàn đội sẽ được đền đáp với chiếc Cúp vô địch.

"Chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu này suốt hơn 2 tháng qua. Toàn đội không có nhiều thời gian bên gia đình, và đó là sự hy sinh. Chúng tôi thắng 2-0 ở lượt đi và tập trung cho trận lượt về, không chủ quan để đánh rơi danh hiệu. Các cầu thủ cũng tự biết phải làm gì, tâm thế ra sao", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 20h ngày 26/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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