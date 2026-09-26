Thắng Philippines 1-0, tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Tôi hạnh phúc với chiến thắng này. Tôi xin chúc mừng toàn đội, đồng thời cảm ơn người hâm mộ đến sân cổ vũ cho đội tuyển.

Thực sự tuyển Việt Nam có phần may mắn khi giành chiến thắng trước Philippines. Cả hai đội cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Chúng tôi nhập cuộc tốt hơn ở đầu trận, nhưng Philippines cũng chơi tốt. Sau chiến thắng này, toàn đội hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai của FIFA ASEAN Cup 2026".

HLV Kim Sang Sik rất tiếc khi Xuân Son chấn thương.

HLV Kim Sang Sik rất tiếc về chấn thương rách bắp chân của Xuân Son, ông nói: "Tôi cho rằng đó là một dạng căng cơ nên đã quyết định rút cậu ấy ra sân. Cá nhân tôi cảm thấy rất buồn khi cậu ấy chấn thương nặng. Xuân Son là một cầu thủ cực kỳ quan trọng đối với đội bóng, cả về chuyên môn lẫn các chỉ số thống kê. Vì vậy, toàn đội cũng rất buồn khi Xuân Son gặp vấn đề về sức khoẻ.

Tôi muốn nói với Xuân Son rằng đây không phải là chấn thương quá nghiêm trọng đối với sự nghiệp thi đấu. Xuân Son là nhân tố chủ chốt trong đội hình của chúng tôi, nhưng đội bóng vẫn có những phương án thay thế. Các cầu thủ khác sẽ khỏa lấp khoảng trống mà Xuân Son để lại".

Xuân Son sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: V.A

Trong trận ra quân, tân binh Việt kiều Williams Minh Hoàng được đá chính. HLV Kim Sang Sik nhận xét: "Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, còn rất trẻ và mang lại nguồn năng lượng dồi dào cho toàn đội. Tôi tin rằng Minh Hoàng có thể trở thành một trong những thành viên xuất sắc nhất của đội. Thực sự, cậu ấy là một nhân tố rất quan trọng đối với tuyển Việt Nam".

Dù dành lời khen với Williams Minh Hoàng hay Patrik Lê Giang, Đình Bắc, Xuân Son, nhưng HLV Kim Sang Sik khẳng định tất cả các cầu thủ đều thể hiện hết khả năng, và ông rất tự hào về các học trò.

Ở lượt trận thứ 2, tuyển Việt Nam có trận đấu vô cùng quan trọng với Thái Lan. HLV Kim Sang Sik đánh giá về đối thủ: "Tôi có xem qua trận đấu giữa Thái Lan và Pakistan. Thái Lan luôn thể hiện sự vượt trội về mặt kỹ thuật cũng như ở nhiều khía cạnh khác. Rõ ràng tuyển Việt Nam phải có sự chuẩn bị tốt nhất.

Thái Lan luôn là một đội bóng mạnh. Điều này được chứng minh qua các giải đấu trước đây. Còn về phía Pakistan, họ sở hữu nền tảng thể lực rất tốt. Tôi thấy rõ điều đó. Vì thế, dù gặp đối thủ nào thì tuyển Việt Nam cũng cần có sự chuẩn bị chu đáo".

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