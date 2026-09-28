"Do chấn thương nên Xuân son sẽ quay về Việt Nam vào ngày mai. Cá nhân tôi cảm thấy rất đau lòng, và đây cũng là một tổn thất lớn của tuyển Việt Nam. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và CLB Thép Xanh Nam Định nói riêng về sự cố này. Tôi hy vọng Xuân Son điều trị tốt và sớm hồi phục, quay trở lại đội tuyển quốc gia với thể trạng tốt nhất", HLV Kim Sang Sik nói về ca chấn thương của Xuân Son, khiến tiền đạo này phải dưỡng thương 4-6 tuần.

Đánh giá về trận gặp Thái Lan, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Đây là cơ hội tốt và quan trọng để tuyển Việt Nam có thể đạt được vị trí nhất bảng. Chúng tôi bung hết khả năng và sức lực giành chiến thắng. Tôi thông qua các clip tư liệu để phân tích về đối thủ. Trước đó, ở ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam đấu với Thái Lan ở hai trận chung kết lượt đi và về, nên nắm rõ những điểm mạnh, điểm yếu, từ đó chúng tôi cần tập trung để tấn công. Các cầu thủ cũng nắm rõ những điều này.

HLV Kim Sang Sik rất tự tin. Ảnh: S.N

Chúng tôi tiếp tục hồi phục thật tốt sức khoẻ, giúp các cầu thủ có được thể trạng tốt nhất trên sân đấu. Với Thái Lan, cầu thủ của họ đều có kỹ năng cá nhân và kỹ thuật tốt, có thể nói là thuộc hàng top Đông Nam Á. Các tiền vệ của Thái Lan có lối chơi khá sáng tạo, điều này tạo sự khó khăn cho hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam. Chúng tôi cũng đã phân tích thông qua các video, và nếu chuẩn bị tốt, đội tuyển có thể đối phó được Thái Lan".

"Chúng tôi có điểm mạnh ở hiệp 2. Hiệp 1, các cầu thủ thi đấu theo đội hình đã thống nhất, sau đó tập trung vào tấn công, tận dụng khoảng không gian phía sau của đối phương để tạo được cơ hội ghi bàn. Tuyển Việt Nam cố gắng biến cơ hội thành bàn thắng hòng đánh bại Thái Lan", HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Tuyển Việt Nam không có Xuân Son trong trận quyết đấu với Thái Lan. Ảnh: S.N

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hai Long thể hiện quyết tâm cao: "Chúng tôi dành sự tôn trọng cho Thái Lan, đồng thời cố gắng hết khả năng giành chiến thắng. Trận nào có cơ hội tôi cũng cố gắng ghi bàn, đóng góp vào thành tích chung của đội. Việc thiếu vắng Xuân Son là mất mát lớn, nhưng Ban huấn luyện sẽ có phương án thay thế. Tất cả đã sẵn sàng, chiến đấu thay cho Xuân Son".

Trận tuyển Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/9.

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