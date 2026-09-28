Những điều chưa được

Bàn thắng duy nhất của Đình Bắc vào lưới Philippines giúp tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi ở FIFA ASEAN Cup, nhưng màn trình diễn của các học trò HLV Kim Sang Sik, chưa thể khiến người hâm mộ và giới chuyên môn hài lòng.

Vấn đề đầu tiên nằm ở khả năng kiểm soát trận đấu. Sau khi Đình Bắc mở tỷ số ở phút 25, tuyển Việt Nam lùi quá sâu, nhường hẳn thế trận cho Philippines dẫn đến hàng phòng ngự mắc không ít sai số, sau quãng thời gian dài nhận về quá nhiều sức ép.

HLV Kim Sang Sik sẽ cần chỉnh sửa tuyển Việt Nam rất nhiều sau chiến thắng trước Philippines

Việc tuyển Việt Nam dồn khối đội hình lùi thấp dẫn tới những pha chuyển trạng thái không còn đủ người, vì thế thiếu phương án ở tình huống cuối có thể ghi thêm bàn thắng.

Rất may mắn, Philippines cũng thiếu đi sự sắc bén. Cùng với đó, xà ngang cứu thua hay một Patrik Lê Giang quá xuất sắc giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm - một chiến thắng đầy nhọc nhằn trong chuỗi 27 trận bất bại của đội.

Những điểm sáng

Tuy chiến thắng trước Philippines chưa phải màn trình diễn hoàn chỉnh, tuyển Việt Nam vẫn có tín hiệu đáng mừng với những thử nghiệm mới về nhân sự.

Adou Minh lần đầu ra mắt ngay lập tức được xếp đá trung vệ cùng Việt Anh, Xuân Mạnh. Và những gì để lại của trung vệ đang khoác áo CAHN vô cùng ấn tượng với khả năng bao quát, tỉnh táo, tranh chấp tốt… góp công không nhỏ vào chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Nhưng màn trình diễn của Khoa Ngô, Williams Minh Hoàng hay Adou Minh là điểm sáng sau chiến thắng trước Philippines

Tương tự như thế với Williams Minh Hoàng, cầu thủ mới 19 tuổi này cũng để lại dấu ấn ngay trong trận đầu tiên ra mắt tuyển Việt Nam bằng pha kiến tạo cho Đình Bắc lập công.

Quan trọng hơn, Williams Minh Hoàng trình diễn khả năng di chuyển rộng, kỹ thuật cơ bản rất ổn cũng như khả năng làm bóng chuẩn mực. Ngoài ra, tiền đạo Việt kiều này hoà nhập nhanh chóng với lối chơi chung, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội khiến tất cả bất ngờ và mừng cho ông Kim Sang Sik.

Hay như Khoa Ngô được tung vào sân ở phút 70 và nhanh chóng tạo thêm phương án hữu hiệu cho hàng công tuyển Việt Nam, giúp HLV Kim Sang Sik có thêm một phương án nhân sự nữa cho chặng đường sắp tới.

Những gì các tân binh thể hiện trong ngày ra mắt đối với HLV Kim Sang Sik chẳng khác gì một chiến thắng trong bối cảnh đang chịu sức ép, khó khăn vì nhiều trụ cột chấn thương hay quá tải sau thời gian dài thi đấu với cường độ cao liên tục.

Chưa thể khẳng định bộ 3 cầu thủ Việt kiều trên tiếp tục duy trì được phong độ, sự hưng phấn như lần đầu tiên ra mắt. Tuy vậy, trong giai đoạn khá khó khăn với ông Kim Sang Sik, ít nhất màn trình diễn của nhóm tân binh trên cũng gieo được nhiều hy vọng.

Nói tóm lại, chiến thắng trước Philippines chưa hoàn hảo. Nhưng phía sau những điều chưa được, tuyển Việt Nam đã bắt đầu nhìn thấy những lựa chọn mới sau thời gian khá dài chứng kiến thuyền trưởng người Hàn Quốc “chơi rubik” với một đội hình tương đối cũ.

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