Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 28/9 - Division 1

Ngày

Giờ (VN)

Bảng

Trận đấu

Trực tiếp

28/9

16:00

Bảng A

Singapore vs Bangladesh

 FPT Play, TV360

28/9

19:30

Bảng A

Malaysia vs Indonesia

FPT Play, TV360

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