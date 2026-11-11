Ngày 11/11, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức FAT công bố các hình thức kỷ luật sau vụ phân biệt chủng tộc xảy ra trong trận đấu giữa Pattaya United và Kanchanaburi Power FC thuộc giải Thai League 2 hôm 1/11.

FAT cho biết, sự việc đầu tiên xảy ra sau khi hiệp 1 kết thúc. Khi các cầu thủ Kanchanaburi Power FC đi về phòng thay đồ, một CĐV nước ngoài của Pattaya United đứng dậy la hét những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm và có hành động giơ ngón tay giữa về phía các cầu thủ đội khách.

FAT thông báo các kết luận về vụ HLV Park Hang Seo bị phân biệt chủng tộc.

Sự việc thứ hai diễn ra sau khi trận đấu kết thúc. HLV Park Hang Seo xuất hiện tại khu vực hành lang và tranh cãi với các CĐV Pattaya United. Tại đây, một số CĐV tiếp tục sử dụng những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm và phân biệt chủng tộc nhắm vào ông Park và một cầu thủ của đội khách.

Sau khi tổng hợp hồ sơ cùng các báo cáo, FAT đưa ra án phạt 20.000 baht (hơn 15 triệu đồng) với CĐV Pattaya United khi có hành vi khiếm nhã ở vụ việc diễn ra khi hiệp 1 trận đấu kết thúc.

Với vụ việc liên quan tới HLV Park Hang Seo, FAT xác nhận có hành vi phân biệt chủng tộc, và CĐV Pattaya United bị xử phạt 20.000 baht. Cùng án phạt đưa ra, FAT yêu cầu các CLB tăng cường giám sát, kiểm soát hành vi CĐV, ngăn chặn tình trạng lăng mạ, xúc phạm và phân biệt chủng tộc.

Đáng chú ý, FAT cũng đưa ra án kỷ luật đối với HLV Park Hang Seo vì hành vi phản ứng sau trận đấu. Theo FAT, HLV Park Hang Seo bị đình chỉ làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa hai đội nhưng vẫn xuất hiện và tham gia vào màn "đấu khẩu" với các CĐV.