VFF có động thái rất quyết liệt liên quan tới việc một số thành viên của CLB Long An tham gia đường dây cá độ tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2025/26.

Ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố và bắt tạm giam một số thành viên CLB Long An để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, Ban Kỷ luật VFF ban hành quyết định kỷ luật, yêu cầu đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với các cá nhân liên quan của CLB Long An, kể từ ngày 17/9/2026.

Đây là động thái thể hiện quan điểm nhất quán của VFF trong việc kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá. Đồng thời, đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự trong Quy chế phối hợp năm 2023, góp phần bảo đảm tính trung thực, công bằng và minh bạch của các giải đấu.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: CACC

"VFF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến vụ việc và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của bóng đá Việt Nam.

VFF yêu cầu các câu lạc bộ, cầu thủ, HLV, trọng tài và các thành viên tham gia hoạt động bóng đá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định của VFF, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp; tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam", thông báo của VFF nêu rõ.

Ngày 11/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ, xảy ra tại TPHCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số địa phương.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết thêm, đường dây này do Vũ Chí Công (tên khác là Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TPHCM) cầm đầu, hoạt động trên nhiều trang cá độ bóng đá trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài. Ngoài việc cá độ các giải bóng đá quốc tế, nhóm này còn bị xác định đã can thiệp, dàn xếp tỷ số một số trận đấu thuộc giải hạng Nhất Quốc gia, Cúp Quốc gia và giải bóng rổ Việt Nam (VBA).

Theo C02, Vũ Chí Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện CLB bóng đá Long An, cùng Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận, yêu cầu một số cầu thủ của đội bóng này thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo kịch bản do Công đưa ra. Các cầu thủ được cơ quan điều tra xác định có liên quan gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ.

Những trận đấu bị xác định có hành vi dàn xếp tỷ số gồm trận CLB Quy Nhơn thắng Long An 4-1 tại giải hạng Nhất Quốc gia ngày 3/10/2025 và trận Nam Định thắng Long An 2-0 tại Cúp Quốc gia ngày 23/11/2025.