U19 Việt Nam gặp chủ nhà U19 Trung Quốc ngay trận ra quân giải giao hữu Panda Cup 2026, diễn ra tại Thành Đô. Trước đối thủ có lợi thế về thể hình, thể lực và chơi trên sân nhà, đây là thử thách lớn với đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn.

U19 Việt Nam bắt đầu tập trung tập luyện từ ngày 5/11 nhưng không có lực lượng mạnh nhất. Ban huấn luyện quyết định trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có các gương mặt mới ở độ tuổi 16-17. Đáng chú ý, U19 Việt Nam có 3 cầu thủ từng được triệu tập vào đội tuyển U16 Việt Nam tham dự CFA Team China Peace Cup 2026, gồm thủ môn Lê Hoàng Gia Bảo, tiền vệ Phạm Tuấn Kiệt và tiền đạo Hoàng Trung Anh.

Bên cạnh đó, 10 cầu thủ từng có tên trong danh sách U20 Việt Nam tham dự Vòng loại U20 châu Á 2027 cũng góp mặt, gồm: Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Lê Huy Việt Anh, Lê Minh Nhật, Lê Khả Đức và Nguyễn Quốc Khánh.

Bên kia chiến tuyến, HLV Dejan Djurdjevic triệu tập 28 cầu thủ, là những gương mặt tốt nhất của bóng đá trẻ Trung Quốc trong lứa tuổi U19, trong đó có 2 nhân tố đang thi đấu tại châu Âu là Zhang Jiaming (Burnley) và Wei Xiangxin (Auxerre - Pháp). Jiaming cao 1m89, từng có thời gian được tập luyện ở đội trẻ Bayern Munich, còn Wei Xiangxin sang châu Âu thi đấu cho Auxerre, đội bóng đang chơi ở Ligue 1 - Pháp,

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