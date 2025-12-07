Trận giao hữu thiện nguyện “Lan tỏa yêu thương 2025” diễn ra trên sân Thống Nhất ngày 6/12 trở thành ngày hội thể thao đặc biệt, mang đậm giá trị nhân văn. Sự kiện tiếp nối mô hình gây quỹ được khởi xướng từ năm 2024, nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại do thiên tai.

Tiến Linh cùng Hoàng Đức và Quế Ngọc Hải tại ngộ ông thầy cũ Park Hang Seo - Ảnh: NA

Chương trình do CLB Công an TP.HCM phối hợp cùng PC04 và CLB Tình nguyện P.A.S.T tổ chức, dựa trên ý tưởng của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tiến Linh. Sự góp mặt của các cầu thủ tên tuổi như Hoàng Đức, Ngọc Hải, cùng HLV Park Hang Seo đã tạo sức hút lớn cho sự kiện.

Trận đấu giữa đội Lan Tỏa và đội Yêu Thương kết thúc với tỷ số 8-6, mang đến bầu không khí vui tươi với nhiều pha xử lý ngẫu hứng.

Trận cầu mang thông điệp ý nghĩa - Ảnh: NA

Điểm nhấn quan trọng nhất là kết quả gây quỹ: tổng cộng gần 1,2 tỷ đồng đã được quyên góp, trong đó 205 triệu đến từ phiên đấu giá hai vật phẩm đặc biệt gồm áo đấu và bóng có chữ ký các tuyển thủ Việt Nam. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để hỗ trợ người dân vùng thiên tai.