U22 Việt Nam ít bài

Một thực tế dễ nhận thấy: phần lớn chiến thắng của U22 Việt Nam dưới thời vị chiến lược gia người Hàn Quốc đều đến một cách khá chật vật và phần lớn đi theo một kịch bản "khó trước xuôi sau".

Ngay cả những trận thắng cách biệt cũng chưa thực sự thuyết phục bởi bàn thắng thường đến từ những khoảnh khắc cá nhân, sai lầm của đối phương hoặc trong giai đoạn cuối trận khi đối thủ đuối sức. Điều này phản ánh một vấn đề mang tính cốt lõi: ông Kim Sang Sik đang ít bài vở tấn công.

U22 Việt Nam có quá ít phương án, giải pháp tấn công hữu hiệu

Khẳng định như thế là vì lối chơi, cách vận hành của U22 dường như được sao chép nguyên mẫu từ tuyển Việt Nam: chú trọng kiểm soát an toàn, bóng thường được đưa ra hai biên rồi tìm cách căng ngang vào khu vực trung tâm.

Các đường chuyền xé giữa hàng phòng ngự, những phối hợp một chạm nhanh hay các tình huống dứt điểm xa hiếm khi xuất hiện. Sự thiếu đa dạng trong cách triển khai khiến lối tấn công trở nên dễ đoán và phụ thuộc nhiều vào thể lực, tốc độ của cầu thủ biên hơn là một ý đồ chiến thuật rõ ràng, sáng tạo.

Có đáng lo?

Không chỉ lo, mà là rất đáng lo. Lý do nằm ở chỗ, ngay cả những đối thủ được đánh giá thấp hơn như U22 Lào, hay Nepal (gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup) cũng nhanh chóng "bắt bài" lối chơi của HLV Kim sang Sik tương đối dễ.

Cụ thể các đối thủ thường triển khai hàng phòng ngự số đông, siết chặt khoảng trống trung lộ và bịt kín hai hành lang cánh. Kết quả là đoàn quân của HLV Kim Sang Sik rơi vào thế bế tắc, xoay sang chơi bóng một cách khá… bối rối, thiếu hiệu quả.

Đồng thời các chân sút lại tỏ rõ sự thiếu hiệu quả cần thiết với những ý đồ chiến thuật mà HLV Kim Sang Sik đưa ra

Minh chứng cụ thể hơn nữa nằm trong chiến thắng Yemen tại vòng loại U23 châu Á – một đội bóng có thể lực tốt hơn hẳn các đối thủ khác đã khiến U22 Việt Nam phải trải qua một trận đấu cực kỳ vất vả.

Đáng ngại hơn, trong bối cảnh lối chơi “một màu” các chân sút lại liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội hiếm hoi được tạo ra. Khả năng dứt điểm từ tuyến hai - yếu tố then chốt để phá thế trận cũng không được tốt.

Thành tích toàn thắng hiện tại của HLV Kim Sang Sik là điểm tựa tâm lý quan trọng, nhưng phía trước U22 Việt Nam tại SEA Games 33 là những thử thách lớn: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, hay Philippines đều là những đối thủ có thể lực và chiến thuật đáng gờm.

Vì thế nếu HLV Kim Sang Sik không sớm bổ sung các phương án tấn công mới, đa dạng hóa lối chơi và cải thiện hiệu suất dứt điểm, con đường chinh phục HCV SEA Games 33 sẽ chông gai và rủi ro hơn rất nhiều.

