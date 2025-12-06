U22 Malaysia có chiến thắng dễ dàng 4-1 trước U22 Lào trong trận ra quân SEA Games 33, qua đó tạm dẫn đầu bảng B. Đánh giá về trận thắng U22 Lào, HLV Nafuzi Zain nói: "Tôi muốn gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến tất cả các cầu thủ U22 Malaysia. Họ thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời. Chiến thắng 4-1 là một kết quả tốt.

Không dễ dàng khi chúng tôi bị dẫn trước 1-0 từ những phút đầu, điều đó đặt thêm áp lực lên đội bóng. Nhưng U22 Malaysia không bỏ cuộc, tiếp tục chiến đấu và kết quả này khiến tôi thực sự hài lòng”.

HLV U22 Malaysia rất hài lòng. Ảnh: FAM

“Hiệp 1 chúng tôi gặp chút khó khăn, nhưng hiệp 2 khi ghi được bàn thắng, sự tự tin tăng lên và chúng tôi may mắn giành chiến thắng. Giờ chúng tôi cần chuẩn bị cho một trận đấu rất khó khăn gặp Việt Nam ở cuối vòng bảng", thuyền trưởng U22 Malaysia nói thêm.

Với việc cả U22 Việt Nam và U22 Malaysia đều có 3 điểm, trận đấu sắp tới giữa 2 đội (ngày 11/12) được ví như "chung kết" của bảng B. U22 Malaysia có lợi thế chỉ cần hòa là giành ngôi nhất bảng cùng vé đi tiếp vào bán kết, nhưng HLV Nafuzi Zain muốn các học trò làm được nhiều hơn.

U22 Malaysia gây áp lực với U22 Việt Nam. Ảnh: FAM

“Bước vào SEA Games, chúng tôi không có được đội hình đầy đủ 23 cầu thủ. Một số CLB không nhả người vì giải Super League vẫn đang diễn ra. Đội trưởng của chúng tôi hội quân đúng ngày thi đấu và Malaysia chỉ có 18 cầu thủ cho trận gặp U22 Lào. Nhưng ngay cả khi thiếu những cầu thủ chủ chốt, tôi vẫn tin tưởng vào những cầu thủ mình đang có.

Tôi xem U22 Việt Nam thi đấu ở trận gặp U22 Lào. Họ rất mạnh, nhanh và giàu kỹ thuật. Đó là một đội bóng trưởng thành và chắc chắn là ứng cử viên vô địch. Chúng tôi cố gắng hết sức giành chiến thắng. U22 Malaysia không thể để thua, và phải chuẩn bị tốt hơn nữa cho trận đấu đó”, HLV Nafuzi Zain chốt lại

