"Chúng tôi biết tuyển Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn, nhưng toàn đội không sợ. Ở trận đấu ngày mai, Philippines không chỉ cố gắng phòng ngự để hướng đến một kết quả 0-0, mà sẵn sàng thi đấu sòng phẳng. Đây sẽ là một trận đấu hay.

Tuyển Việt Nam là đội đương kim vô địch ASEAN Cup. Chúng tôi nghiên cứu kỹ đối thủ bằng video phân tích. Họ có đội hình rất tốt, các cầu thủ nhập tịch chất lượng. Rõ ràng tuyển Việt Nam mạnh hơn khi đang xếp trên chúng tôi 40 hạng trên BXH FIFA. Nhiệm vụ của tôi là giúp đội thi đấu tốt nhất trong trận ra quân", HLV tuyển Philippines Carles Cuadrat cho biết.

"Tôi nghĩ tuyển Việt Nam là một trong những ứng cử viên vô địch sáng giá của giải đấu, nhờ vị trí của họ trên BXH FIFA cũng như thành công tại hai kỳ ASEAN Cup gần nhất. Tôi nhận thấy một số đội tuyển quốc gia có lợi thế là các cầu thủ của họ thi đấu tại giải quốc nội. Khi cầu thủ chơi trong nước, bạn có thể chủ động sắp xếp lịch thi đấu và dành nhiều thời gian hơn cho các đợt tập trung huấn luyện.

HLV tuyển Philippines Carles Cuadrat đánh giá cao tuyển Việt Nam.

Chẳng hạn, tại kỳ ASEAN Cup trước, giải đấu diễn ra ngoài đợt tập trung theo lịch FIFA, tuyển Việt Nam vẫn mang đến đội hình mạnh nhất. Trong khi đó, chúng tôi lại phải sử dụng đội hình U23. Sự khác biệt nằm ở chỗ họ có nhiều thời gian hơn để tập luyện và triển khai chiến thuật cùng nhau. Tuy nhiên, tôi không coi đó là cái cớ để biện minh", HLV Carles Cuadrat chia sẻ.

Dù gặp đối thủ mạnh là tuyển Việt Nam trong trận ra quân, nhưng thuyền trưởng tuyển Philippines vẫn rất tự tin: "Chúng tôi sở hữu những cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu, thi đấu tại các giải đấu quan trọng ở châu Á như Malaysia, Thái Lan hay ngay tại Indonesia, cũng như từ Mỹ và châu Âu. Trình độ của họ rất tốt.

Dù không có nhiều thời gian tập luyện, nhưng tình trạng này cũng xảy ra với các đội tuyển hàng đầu khác. Tôi đến từ Tây Ban Nha, quốc gia có đội tuyển từng vô địch thế giới. Tây Ban Nha cũng chỉ có 2 ngày tập luyện trong đợt tập trung trước khi bước vào thi đấu.

Hoàn cảnh của chúng tôi cũng tương tự. Dù thời gian tập luyện hạn chế, nhưng các cầu thủ rất thông minh và nhạy bén, nhiều kinh nghiệm. Vấn đề cốt lõi là xây dựng kế hoạch phù hợp để hỗ trợ họ và chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu".

"Philippines đang rất hào hứng và quyết tâm đạt được kết quả tốt nhất trước các đối thủ trong bảng đấu", HLV Carles Cuadrat chốt lại.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Philippines diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/3 trên SVĐ Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.