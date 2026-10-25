CA TPHCM trình diễn khả năng phòng ngự ấn tượng để đánh bại chủ nhà Ninh Bình 1-0 ngay trên sân khách, ở vòng 5 V-League 2026/27.
Trước hàng công ghi 11 bàn qua 4 vòng, đội khách giữ cự ly đội hình hợp lý, bọc lót kín kẽ và kiên nhẫn hóa giải sức ép. Sự tập trung giúp CA TPHCM đứng vững, khiến Ninh Bình không thể phát huy sức mạnh tấn công.
Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, Jason Cummings ghi bàn quyết định ở phút bù giờ thứ 5, từ đường kiến tọa đẳng cấp của Olaha Mạnh Đức.
Đòn đánh vào những giây bù giờ cuối cùng mang về 3 điểm cho CA TPHCM, đồng thời chặn chuỗi bất bại và tham vọng lấy lại ngôi đầu của Ninh Bình.
Ghi bàn: Cummings 90'+5.
Đội hình dự kiến:
Ninh Bình: Đặng Văn Lâm (1), Hoàng Thái Bình (2), Romeu (55), Nguyễn Đức Chiến (7), Nguyễn Hoàng Đức (28), Trần Thành Trung (8), Trương Tiến Anh (66), Lucas Vinicius (9), Fred Friday (5), Nguyễn Lê Phát (16), Nguyễn Quốc Việt (99).
CA TPHCM: Patrik Lê Giang (89), Khổng Minh Gia Bảo (13), Lê Quang Hùng (34), Võ Minh Trọng (17), Aldair Caputa Ferreira (10), Đào Quốc Gia (21), Đinh Quang Kiệt (5), Nguyễn Thái Quốc Cường (19), Jason Cummings (9), Olaha Mạnh Đức (7), Williams Minh Hoàng (33).
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Ninh Bình vs CA TPHCM:
90'+7
Hết giờ! Ninh Bình 0-1 CA TPHCM!
Bàn thắng trong những giây bù giờ cuối cùng giúp đội khách có trọn 3 điểm trên sân Ninh Bình.
95'
Bàn thắng! 1-0 cho CA TPHCM (Cummings Jason Steven)! Đội khách tấn công, ở trung lộ Olaha Mạnh Đức kiến tạo để Cummings dứt điểm góc hẹp hạ Văn Lâm, bóng bật chân hậu vệ chủ nhà và đi vào lưới.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90'
Tài Lộc căng ngang nguy hiểm nhưng Lucao không thể dứt điểm. Hơn nữa, đã có việt vị trong pha tấn công của Ninh Bình.
84'
Bàn thắng bị từ chối! Bóng được đưa vào lưới Ninh Bình, nhưng Yamga đã rơi vào thế việt vị và bàn thắng không được công nhận.
75'
Ninh Bình vẫn chưa thể tạo cơ hội thực sự nguy hiểm về khung thành Lê Giang. CA TPHCM đang thi đấu chắc chắn.
69'
Quốc Việt phải rời sân bằng cáng. Tài Lộc là giải pháp của HLV Chu Đình Nghiêm.
62'
Hoàng Đức tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đi sệt không gây khó khăn cho Lê Giang.
59'
Lucao xoay người dứt điểm khá bất ngờ nhưng vẫn chưa thể gây đột biến.
53'
Ninh Bình tấn công. Sau quả tạt từ cánh phải, Fred Friday đánh đầu ngược đi không chính xác.
51'
Ninh Bình muốn đẩy nhanh tốc độ, nhưng CA TPHCM vẫn đang kiểm soát không gian và vị trí rất tốt.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+2
Hiệp 1 kết thúc! Ninh Bình 0-0 CA TPHCM!
Đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo được cơ hội rõ nét nào.
45'
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
42'
Ninh Bình chủ động giảm tốc độ. Trận đấu hầu như chưa có điểm nhấn nào.
35'
Lucao ngã rất đau, nhưng khi không có vấn đề gì anh đã đứng lên bình thường.
29'
Cơ hội! Quốc Việt tung cú sút chìm từ ngoài vòng cấm, Patrik Lê Giang đổ người cản phá thành công.
22'
CA TPHCM có pha lên bóng khá tốt, nhưng hàng thủ chủ nhà thi đấu tập trung và hóa giải thành công.
17'
Ninh Bình kiểm soát bóng khoảng 66%. Tuy vậy, trận đấu vẫn chưa có tình huống nào thực sự nổi bật.
13'
Nguy hiểm! Quốc Gia bất ngờ sút căng từ rất xa, bóng chệch cột dọc khung thành Văn Lâm.
10'
Ninh Bình kiểm soát bóng vượt trội, nhưng khung thành Patrik Lê Giang vẫn rất an toàn.
5'
Trận đấu khởi đầu khá cởi mở. Cả hai đội đều tấn công khi có bóng.
1'
Trận đấu bắt đầu.
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