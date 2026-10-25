CA TPHCM trình diễn khả năng phòng ngự ấn tượng để đánh bại chủ nhà Ninh Bình 1-0 ngay trên sân khách, ở vòng 5 V-League 2026/27.

Trước hàng công ghi 11 bàn qua 4 vòng, đội khách giữ cự ly đội hình hợp lý, bọc lót kín kẽ và kiên nhẫn hóa giải sức ép. Sự tập trung giúp CA TPHCM đứng vững, khiến Ninh Bình không thể phát huy sức mạnh tấn công.

Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, Jason Cummings ghi bàn quyết định ở phút bù giờ thứ 5, từ đường kiến tọa đẳng cấp của Olaha Mạnh Đức.

Đòn đánh vào những giây bù giờ cuối cùng mang về 3 điểm cho CA TPHCM, đồng thời chặn chuỗi bất bại và tham vọng lấy lại ngôi đầu của Ninh Bình.

Ghi bàn: Cummings 90'+5.

Đội hình dự kiến:

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm (1), Hoàng Thái Bình (2), Romeu (55), Nguyễn Đức Chiến (7), Nguyễn Hoàng Đức (28), Trần Thành Trung (8), Trương Tiến Anh (66), Lucas Vinicius (9), Fred Friday (5), Nguyễn Lê Phát (16), Nguyễn Quốc Việt (99).

CA TPHCM: Patrik Lê Giang (89), Khổng Minh Gia Bảo (13), Lê Quang Hùng (34), Võ Minh Trọng (17), Aldair Caputa Ferreira (10), Đào Quốc Gia (21), Đinh Quang Kiệt (5), Nguyễn Thái Quốc Cường (19), Jason Cummings (9), Olaha Mạnh Đức (7), Williams Minh Hoàng (33).

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Ninh Bình vs CA TPHCM: