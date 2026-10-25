Bàn thắng: Ivan Saponjic 45'+3.
Thẻ đỏ: Anh Tiệp 18'.
Đội hình xuất phát:
Đà Nẵng: Đỗ Sỹ Huy (33), Nguyễn Hồng Phúc (23), Quế Ngọc Hải (8), Trần Ngọc Hiệp (2), Võ Hữu Việt Hoàng (17), Vũ Văn Sơn (37), Bryan Ly (27), Joel Brandon Lopez Pissano (19), Yvo Calleros (5), Ivan Saponjic (9), Võ Nguyên Hoàng (28).
Hà Nội: Quan Văn Chuẩn (1), Adriel Tadeu (35), Nguyễn Anh Tiệp (33), Nguyễn Công Nhật (22), Nguyễn Thành Chung (16), Đỗ Hùng Dũng (88), Kevin Felida (6), Yuval Sade (36), Aymeric Faurand-Tournaire (9), Nguyễn Văn Quyết (10), Nguyễn Văn Tùng (23).
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Đà Nẵng vs Hà Nội:
90'+8
Hết giờ! Đà Nẵng 1-0 Hà Nội!
Ưu thế hơn người từ rất sớm giúp Đà Nẵng lấy trọn 3 điểm, trong trận đấu có rất nhiều pha va chạm.
90'+5
Không vào! Thêm một cơ hội khác cho chủ nhà Đà Nẵng, nhưng Saponjic sút góc hẹp bên cánh trái đi chệch cột dọc.
90'+2
Đà Nẵng phản công nhanh bên cánh phải, nhưng đường chuyền lại quá thừa lực để có thể đặt dấu chấm hết.
90'
Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
86'
Hà Nội đang nỗ lực tấn công nhưng rất khó triển khai bóng khi thiếu người.
80'
Không có thẻ đỏ! Trọng tài xóa thẻ đỏ của Huy Toàn, thay bằng thẻ vàng.
78'
Trọng tài xem lại VAR về tình huống va chạm.
77'
Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp cho Võ Huy Toàn của Đà Nẵng.
74'
Đã có 19 pha phạm lỗi trên sân Chi Lăng, so với 12 trong trận cùng giờ tại Ninh Bình.
64'
Cơ hội! Saponjic có bóng trong vòng cấm xoay người sút chân phải về cột gần nhưng bóng đi vào vị trí của Văn Chuẩn.
58'
Sau pha va chạm giữa sân, cầu thủ hai đội lao vào gây hấn khiến trọng tài phải rút thẻ vàng.
53'
Không vào! Saponjic khống chế rồi xoay người dứt điểm ở rìa vòng cấm đi chệch cột dọc.
52'
Rất khó tin là trọng tài cho trận đấu tiếp tục sau hành vi phi thể thao của Văn Tùng.
50'
Trong pha phạt góc của Hà Nội, Văn Tùng có hành vi đánh nguội khiến cầu thủ chủ nhà nằm sân.
49'
Xà ngang! Hà Nội lên bóng bên cánh phải, Văn Tùng căng ngang đi sâu, thủ môn Sỹ Huy cản phá làm đổi hướng trước khi bóng rơi lên xà ngang.
49'
Đà Nẵng đá phạt trực tiếp chạm đội khách nhưng không gây khó khăn cho Văn Chuẩn.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+7
Hiệp 1 kết thúc! Đà Nẵng 1-0 Hà Nội!
Ưu thế hơn người được chủ nhà cụ thể hóa thành bàn thắng dẫn trước trong thời gian bù giờ hiệp 1.
45'+3
Bàn thắng! 1-0 cho Đà Nẵng (Ivan Saponjic)! Chủ nhà phản công nhanh, Saponjic ở trung lộ thoát xuống giữa vòng vây cầu thủ áo vàng, thoải mái đặt lòng chân phải khiến Văn Chuẩn chỉ biết nhìn bóng đi vào lưới.
45'
Hiệp 1 có 6 phút bù giờ.
44'
Không vào! Hà Nội phản công nhanh, Văn Quyết chuyền dọn cỗ, Aymeric không bị ai kèm khống chế chân phải rồi sút chân trái vọt xà ngang khó tin.
41'
Sau khi theo dõi VAR rất kỹ, trọng tài xác định không có lỗi của cầu thủ Đà Nẵng.
38'
Trọng tài Nguyễn Văn Phúc quyết định ra xem lại màn hình VAR.
36'
VAR vào cuộc sau pha va chạm giữa cầu thủ hai đội trong vòng cấm chủ nhà Đà Nẵng.
30'
Nguy hiểm! Hà Nội tấn công, Aymeric dứt điểm bất ngờ ở góc hẹp, Sỹ Huy phản xạ cản phá thành công.
27'
Đà Nẵng chưa cho thấy lợi thế hơn người trước Hà Nội.
20'
Quế Ngọc Hải đá phạt trực tiếp không qua được hàng rào Hà Nội.
18'
Thẻ đỏ! Trọng tài rút thẻ đỏ cho Nguyễn Anh Tiệp sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ Đà Nẵng ngay sát vạch 16m50.
14'
Quan Văn Chuẩn phải dâng lên rất cao phá bóng sau khi Kevin Felida chuyền về bất cẩn ở giữa sân.
9'
Không vào! Trong tình huống phạt góc tiếp theo, Công Nhật cứu thua trước vạch vôi cho Hà Nội. Ở tình huống sau đó, Văn Chuẩn đẩy bóng ra xa.
8'
Quan Văn Chuẩn thực hiện cú đấm bóng an toàn trong tình huống phạt góc của đội chủ nhà.
6'
Chiếc thẻ vàng đầu tiên đã được rút ra.
4'
Trận đấu khởi đầu với tốc độ trung bình, nhưng hai đội không ngại va chạm mạnh.
1'
Trận đấu bắt đầu. Hà Nội giao bóng.