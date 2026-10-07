Ngày 8/10, CAHN bắt đầu hành trình tại bảng B Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27 bằng chuyến làm khách trên sân của Lion City Sailors FC. Đánh giá về trận đấu, HLV Polking khẳng định CAHN muốn duy trì vị thế của một trong những đội bóng hàng đầu Việt Nam, đồng thời xem giải đấu là cơ hội để nâng tầm đội bóng trên đấu trường quốc tế.

HLV Polking rất tự tin. Ảnh: CAHN

“Chúng tôi luôn muốn duy trì vị thế của đội bóng ở đấu trường quốc nội Việt Nam và tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch V-League. Những trận đấu tại Cúp CLB Đông Nam Á hay đấu trường châu Á, cũng là những thử thách để đội nâng tầm. Chúng tôi rất hạnh phúc khi trở lại Singapore. Toàn đội tập trung để hướng tới kết quả tốt nhất trong trận đấu này”, HLV Polking cho biết.

Trong khi đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu tự tin nói: "Cúp CLB Đông Nam Á quy tụ những đội mạnh nhất khu vực, vì vậy chúng tôi đến đây với mục tiêu đạt thành tích cao nhất. Trước mắt là trận đấu với Lion City, CAHN rất muốn giành chiến thắng để bắt đầu hành trình chinh phục giải đấu năm nay”.

Trận đấu hứa hẹn hấp dẫn. Ảnh: CAHN

Bên kia chiến tuyến, hậu vệ Nur Adam Abdullah của Lion City Sailors đáp trả: "Hãy nhìn vào chất lượng của những cầu thủ mà chúng tôi đang sở hữu, mục tiêu của Lion City Sailors rất rõ ràng: giành chiến thắng ở mọi giải đấu".

Trận đấu giữa Lion City Sailors FC vs CAHN diễn ra lúc 18h30 ngày 8/10.