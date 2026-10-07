Tuyển Việt Nam không thành công tại FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ là phần nổi của những vấn đề cần HLV Kim Sang Sik giải quyết trước Asian Cup 2027.

1. Chấn thương và lịch thi đấu dày trong một khoảng thời gian ngắn chắc chắn ảnh hưởng đến tuyển Việt Nam. Nhưng nếu xem đó là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại ở FIFA ASEAN Cup 2026 thì quá đơn giản.

Bởi một thực tế khá rõ rằng những đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại giải đấu mới kết thúc ở Indonesia cũng đối mặt với sự thiếu vắng lực lượng vì lý do tương tự.

Chính vì thế, lỗi lớn nhất có lẽ nằm ở chính ông Kim Sang Sik khi không tính toán hay nắm chắc chắn thể trạng của các học trò, dẫn tới thời điểm vào giải đội nhà mất quá nhiều quân bài quan trọng vì dính chấn thương, quá tải nên bị đau.

Tuyển Việt Nam có giải đấu không được coi thành công

Nói như thế chẳng phải đổ hoàn toàn trách nhiệm cho chiến lược gia người Hàn Quốc. Tuy nhiên, một khi thuyền trưởng tuyển Việt Nam linh hoạt hơn, có lẽ ông đã không mạo hiểm và mang đến Indonesia một đội hình mà phần lớn không đạt thể trạng tốt nhất.

2. Điểm đáng lo nhất sau FIFA ASEAN Cup không phải ở vị trí chung cuộc(xếp thứ 4), thay vào đó là cách tuyển Việt Nam thua trước những đối thủ đủ sức và có khả năng tổ chức trận đấu.

Trước Thái Lan, tuyển Việt Nam bị khóa nhiều phương án triển khai. Đến trận Malaysia, kịch bản lặp lại theo cách khác: đội bóng áo đỏ có bóng, đẩy cao đội hình, tấn công nhiều nhưng thiếu những pha xử lý đủ sắc để phá vỡ hàng thủ đối phương.

Khi không thể xuyên vào trung lộ, tuyển Việt Nam thường đưa bóng ra hai biên. Còn nếu những quả tạt không hiệu quả, phương án tiếp theo lại là những cú sút từ ngoài vòng cấm. Cách chơi ấy tạo cảm giác đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang tấn công, nhưng sức ép thực sự tạo ra chưa đủ lớn để buộc Thái Lan, Malaysia mắc sai lầm.

Các trận đấu trước Philippines hay Pakistan cũng tương tự, nhưng tuyển Việt Nam may hơn hay, hoặc trình độ của đối thủ không bằng nên đoàn quân của HLV Kim Sang Sik hoàn thành mục tiêu là chiến thắng.

Nói cách khác, tuyển Việt Nam vẫn sở hữu những cầu thủ biết chơi bóng, nhưng cái thiếu là một hệ thống đủ linh hoạt, có thể tạo ra khác biệt khi đối phương đã đọc được cách vận hành.

3. Nếu FIFA ASEAN Cup chỉ được xem như một giải đấu thử nghiệm, vị trí thứ 4 có thể chưa phải thảm họa. Nhưng nếu coi đây là bước chuẩn bị cho Asian Cup 2027, những gì xảy ra cần được nhìn nghiêm túc nhất.

Và nguyên nhân lớn nhất nằm ở chính "bộ não" của tuyển Việt Nam - HLV Kim Sang Sik

HLV Kim Sang Sik đã tạo dựng được một đội bóng có tính ổn định nhất định, nhưng không đồng nghĩa với tiến bộ. Sự bế tắc trước hàng thủ có tổ chức, số đông rồi tới cả độ chính xác trong các pha dứt điểm của tuyển Việt Nam vẫn khá thấp. Đây đương nhiên là trách nhiệm thuộc về người thầy, chứ không phải do các cầu thủ.

Ngoài ra, FIFA ASEAN Cup cũng cho thấy thêm một điều tồn tại tương đối dai dẳng ở tuyển Việt Nam với việc mãi phụ thuộc vào một nhóm trụ cột. Khi Xuân Son vắng mặt, Hoàng Đức chưa đạt thể trạng tốt nhất hay hàng thủ mất người, lập tức gặp trục trặc.

Mổ xẻ những vấn đề khiến tuyển Việt Nam thất bại ở FIFA ASEAN Cup không phải để tiếc nuối hoặc trách móc. Đơn giản vì chúng ta đều biết sân chơi Asian Cup 2027 sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều. Thế nên, nếu những bài toán cũ vẫn còn nguyên, HLV Kim Sang Sik đương nhiên không có nhiều thời gian sửa sai cho tuyển Việt Nam như khi đá ở các giải đấu trong khu vực.

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