Chelsea hiện đã thua 5 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không ghi được bàn thắng nào, bị tụt xuống vị trí thứ 7 ở BXH.

Đoàn quân áo xanh đang kém vị trí dự Champions League 7 điểm, trong khi chỉ còn 4 trận đấu nữa là khép lại mùa giải.

Sự thất vọng của Marc Cucurella - Ảnh: Alamy

Khi được hỏi liệu đây có phải là trận thua tệ nhất trong chuỗi ngày gần đây hay không, Rosenior không ngần ngại trả lời:

"Hoàn toàn không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận ở mọi khía cạnh trận đấu. Thái độ thi đấu cũng rất bạc nhược.

Tôi cứ liên tục phải lên tiếng bảo vệ các cầu thủ. Điều đó cũng không thể chấp nhận được.

Màn trình diễn tối nay, cách Chelsea để thủng lưới, số lượng các pha tranh chấp tay đôi thua thiệt, sự thiếu quyết tâm trong toàn đội... Có lẽ cần phải thay đổi mạnh mẽ ngay tức thì".

Phóng viên đặt câu hỏi lý do tại sao Chelsea rơi vào tình thế khó khăn này. Rosenior bộc lộ sự thất vọng của mình.

Ông chia sẻ thêm: "Tại sao ư? Chúng ta cần phải nhìn vào gương. Tôi cũng cần nhìn lại mình. Nhưng không thể cứ tiếp tục đứng ra bảo vệ những điều mà mọi người vừa chứng kiến.

Trận gặp MU, kết quả chưa như ý nhưng ít ra chúng tôi còn cảm nhận được cách chơi bóng và khao khát ghi bàn.

Còn đến trận này, tinh thần thi đấu yếu, sự quyết tâm chỉ đến từ 3, 4 cầu thủ trong đội hình xuất phát. Điều đó là chưa đủ đối với Chelsea."