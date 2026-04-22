Bảng xếp hạng
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 33 21 7 5 37 70
2 Manchester City 32 20 7 5 36 67
3 Manchester United 33 16 10 7 13 58
4 Aston Villa 33 17 7 9 6 58
5 Liverpool 33 16 7 10 11 55
6 Brighton 34 13 11 10 9 50
7 Chelsea 34 13 9 12 8 48
8 Brentford 33 13 9 11 4 48
9 Bournemouth 33 11 15 7 0 48
10 Everton 33 13 8 12 1 47
11 Sunderland 33 12 10 11 -4 46
12 Fulham 33 13 6 14 -3 45
13 Crystal Palace 32 11 10 11 -1 43
14 Newcastle 33 12 6 15 -3 42
15 Leeds 33 9 12 12 -7 39
16 Nottingham Forest 33 9 9 15 -9 36
17 West Ham 33 8 9 16 -17 33
18 Tottenham 33 7 10 16 -11 31
19 Burnley 33 4 8 21 -33 20
20 Wolves 33 3 8 22 -37 17

  • Xuống hạng