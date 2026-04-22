2h30 ngày 23/4, sân Camp Nou:

Một tuần sau khi bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League, Hansi Flick đã thoải mái hơn nhưng chưa quên được giấc mơ châu Âu còn dang dở.

“Champions League là giấc mơ lớn đối với tôi”, Flick lên tiếng. “Tôi nghĩ Barcelona có thể làm được, bởi vì chúng tôi sở hữu đội hình tuyệt vời”.

Barca sẽ đá tấn công trước Celta Vigo. Ảnh: FdV

Mặc dù vậy, chiến lược gia người Đức cũng thừa nhận Barca cần cải thiện về mặt nhân sự để đủ chiều sâu cho cuộc đua La Liga lẫn Champions League.

“Chúng tôi phải đưa ra những quyết định đúng đắn, kể cả trên thị trường chuyển nhượng, mà không làm bất cứ điều gì sai lầm. Đội hình hiện nay còn trẻ và có rất nhiều tiềm năng”.

Barca và Hansi Flick đang chuẩn bị cho việc gia hạn hợp đồng. Điều này có thể xảy ra sau khi CLB xứ Catalunya bảo vệ thành công danh hiệu La Liga.

Vô địch La Liga cũng là nhiệm vụ mà Flick cùng Barca nhắm đến, sau khi thất bại ở Champions League cũng như Cúp Nhà Vua.

Ở Metropolitano mới đây, sau khi thắng lượt về trước Atletico, Flick nhấn mạnh “còn rất nhiều việc phải làm” trong các trận đấu sắp tới.

Real Madrid tạm rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm khi chật vật thắng Alaves 2-1, với các pha lập công của Kylian Mbappe và Vinicius Junior. Vì thế, Barca không được phép sai lầm, nhất là khi phía trước còn có Siêu kinh điển.

“Tôi muốn vô địch La Liga càng sớm càng tốt”, Hansi Flick gửi thông điệp cho các cầu thủ trước vòng 33.

Barca không muốn có sai lầm nào. Ảnh: FdV

Celta Vigo đang sa sút trong thời gian gần đây dù vẫn trong nhóm cạnh tranh vé dự cúp châu Âu mùa sau.

Trong 5 trận La Liga gần nhất, Celta Vigo để thua 3. Ngoài ra, đội bóng xứ Galicia cũng chịu tổn thương khi vừa bị loại ở Europa League khi thua Freiburg 1-3 ngay trên sân nhà.

Nhiều khả năng Flick sẽ đưa ra những điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Với ưu thế sân nhà, Barca tự tin hướng đến chiến thắng tưng bừng trước Celta Vigo.

Lực lượng:

Barca: Christensen, Bernal, Raphinha chấn thương.

Celta Vigo: Roman chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Joao Cancelo; Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermin Lopez; Ferran Torres.

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Mingueza, Vecino, Ilaix Moriba, Carreira; Jutgla, Borja Iglesias, Pablo Duran.

Dự đoán: Barca thắng 3-1.