Lịch thi đấu  bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH U17 ĐÔNG NAM Á - BÁN KẾT

22/04

15:30

U17 Malaysia vs U17 Lào

TV360

22/04

19:30

U17 Việt Nam vs U17 Australia

TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 34

23/04

02:00

Bournemouth - Leeds

FPT Play

Burnley - Manchester City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 33

23/04

00:00

Elche - Atletico Madrid

ON FOOTBALL

23/04

01:00

Sociedad - Getafe

ON SPORTS

23/04

02:30

Barcelona - Celta Vigo

ON FOOTBALL

COPPA ITALIA 2025/26 – BÁN KẾT

23/04

02:00

Atalanta - Lazio

CÚP QG ĐỨC 2025/26 –  BÁN KẾT

23/04

01:45

Leverkusen - Bayern Munich

VĐQG PHÁP 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 26

23/04

00:00

PSG - Nantes

ON SPORTS +

CÚP QG PHÁP 2025/26 – BÁN KẾT

23/04

02:00

Strasbourg - Nice

CÚP QG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – BÁN KẾT

23/04

02:45

FC Porto - Sporting Lisbon

CÚP QG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – TỨ KẾT

23/04

00:30

Galatasaray - Genclerbirligi

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026

23/04

06:45

Atlanta Utd - New England

23/04

08:30

Real Salt Lake - Inter Miami

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 34

22/04

02:00

Brighton 3-0 Chelsea

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 33

22/04

00:00

Ath.Bilbao 1-0 Osasuna

ON FOOTBALL

Mallorca 1-1 Valencia

ON SPORTS

22/04

02:30

Girona 2-3 Real Betis

ON SPORTS

Real Madrid 2-1 Alaves

ON FOOTBALL

COPPA ITALIA 2025/26 – BÁN KẾT

22/04

02:00

Inter Milan 3-2 Como

CÚP QG PHÁP 2025/26 – BÁN KẾT

22/04

02:10

Lens 4-1 Toulouse

CÚP QG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – TỨ KẾT

22/04

00:30

Konyaspor 1-0 Fenerbahce

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 44

22/04

01:45

Coventry 5-1 Portsmouth

Leicester 2-2 Hull

Norwich 2-1 Derby

Oxford Utd 0-1 Wrexham

QPR 1-2 Swansea

Southampton 2-2 Bristol City

Stoke 1-3 Millwall

West Brom 3-0 Watford