Không hài lòng với công tác trọng tài ở trận thua CA TPHCM 0-1, nhưng HLV Popov của Thể Công Viettel từ chối đưa ra bình luận vì e ngại bị phạt vì lỗi phát ngôn.

CA TPHCM thắng Thể Công Viettel 1-0 với pha lập công của Olaha. Ở trận đấu này, đội khách có lý do để tiếc nuối khi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Bên cạnh đó, các quyết định của trọng tài Trần Ngọc Nhớ cũng để lại nhiều tranh cãi, đáng chú ý nhất là việc bỏ qua 2 tình huống có thể thổi phạt đền cho đội khách.

Nói về tình huống trọng tài Trần Ngọc Nhớ thay đổi quyết định không cho Thể Công Viettel hưởng quả phạt đền, HLV Popov cho biết: "Xin hãy hỏi những câu này với những người có trách nhiệm. Nếu tôi nói ra những điều tôi nghĩ, tôi sẽ bị phạt. Tôi không thể kiểm soát điều đó. Như tôi đã nói, đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng. Tôi không muốn tập trung năng lượng vào những điều đó.

HLV Popov. Ảnh: S.N

Sự thật là chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1. Trong hiệp 2, đội bị trừng phạt. Đó là một phần bóng đá. Đôi lúc tỷ số không phản ánh đúng màn trình diễn. Trách nhiệm chính vẫn là của tôi. Chúng tôi vẫn tiến lên phía trước".

"Trong những trận không thành công, chúng tôi đều tìm được cơ hội. Chắc chắn cần cải thiện khâu dứt điểm. Thể Công Viettel thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột nhưng đó không phải lý do. Chúng tôi phải thích nghi, tiến lên phía trước để xoay chuyển tình thế", HLV Popov nhấn mạnh.

Trong khi đó, HLV Arthur Diles của CA TPHCM nói: "Chúng tôi luôn có áp lực. Đó là điều bình thường trong bóng đá. Điều quan trọng là các cầu thủ đã thể hiện phong độ tốt để giành chiến thắng".

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