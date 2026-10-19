HLV Park Hang Seo tiếp tục gây thất vọng khi Kanchanaburi Power rơi chiến thắng ở phút bù giờ, bên cạnh những tranh cãi sau trận.

Cuộc phiêu lưu của HLV Park Hang Seo tại bóng đá Thái Lan đang diễn ra không như kỳ vọng. Sau 7 vòng đấu tại Thai League 2 mùa giải 2026/27, Kanchanaburi Power mới giành 10 điểm, với vỏn vẹn 2 chiến thắng. Thành tích này khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn.

Mới nhất, trong chuyến làm khách của Muang Loei United hôm 17/10, Kanchanaburi tưởng như đã tìm được chiến thắng thứ 2 liên tiếp. Đội bóng của ông Park vượt lên dẫn trước ở phút 75, nhưng lại để đối phương gỡ hòa 1-1 trong thời gian bù giờ.

HLV Park Hang Seo ngày càng mất uy tín ở bóng đá Thái Lan. Ảnh: K.P

Đánh rơi 2 điểm ở những giây cuối cùng, Kanchanaburi bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Vấn đề càng đáng chú ý khi Muang Loei United cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn, với chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng.

Kanchanaburi từng được kỳ vọng thay đổi mạnh mẽ khi bổ nhiệm Park Hang Seo hồi tháng 5. Danh tiếng của chiến lược gia người Hàn Quốc, người từng mang đến những thành công lịch sử cho bóng đá Việt Nam, được xem là nền tảng để CLB triển khai tham vọng thăng hạng.

Tuy nhiên, thực tế đang đi ngược những kỳ vọng ban đầu. Sau 7 trận, Kanchanaburi chỉ đạt tỷ lệ chiến thắng 28,6%. Trong 6 vòng gần nhất, đội bóng chỉ một lần giành trọn 3 điểm.

Áp lực ngày càng lớn

Không chỉ gây thất vọng ở giải hạng Nhất Thái Lan, Kanchanaburi còn sớm dừng bước tại FA Cup, sau thất bại trên chấm luân lưu trước Phetchabun hồi tháng 9.

Chiến thắng 1-0 trước Police Tero ngày 13/10 từng giúp ông Park phần nào giải tỏa áp lực. Thế nhưng, trận hòa Muang Loei chỉ bốn ngày sau đó lại khiến những vấn đề cũ tái diễn.

Vấn đề được quan tâm hơn, sau trận đấu cuối tuần, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh ông Park tham gia một cuộc tranh cãi căng thẳng tại khu vực phòng chức năng hoặc đường hầm sân vận động.

Trong video, chiến lược gia người Hàn Quốc có những cử chỉ phản ứng trước một số người có mặt. Tuy nhiên, nguyên nhân tranh cãi và danh tính những người liên quan vẫn chưa được xác minh độc lập.

Trước đó, ông Park từng vướng tranh cãi vì những phát ngôn liên quan đến trọng tài và bóng đá Thái Lan, khiến ông phải công khai xin lỗi.

Hiện chưa có thông tin chính thức về việc Kanchanaburi cân nhắc thay HLV trưởng. Dù vậy, với thành tích chưa đáp ứng kỳ vọng, Park Hang Seo cần nhanh chóng tìm ra giải pháp nếu không muốn cuộc phiêu lưu tại Thái Lan tiếp tục trở thành nỗi thất vọng.