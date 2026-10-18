Video Đình Bắc kiến tạo cho Artur ghi tuyệt phẩm

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Hà Nội FC nhập cuộc ấn tượng và mở tỷ số ở phút 19 nhờ pha dứt điểm cận thành của Xuân Mạnh. Đội bóng áo tím tiếp tục tạo nhiều cơ hội, nhưng Văn Tùng sút trúng cột dọc, còn Hùng Dũng dứt điểm thiếu chính xác.

Vào sân thay người ngay đầu hiệp hai, Đình Bắc đi bóng kỹ thuật trước khi kiến tạo để Leo Artur ghi bàn tuyệt đẹp gỡ hòa 1-1 cho CAHN.

Xuân Mạnh giúp Hà Nội FC đánh bại CAHN - Ảnh: Hà Nội FC

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Văn Tùng tận dụng đường chuyền của Sade để nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC ở phút 49.

Trong thời gian còn lại, CAHN liên tục gây sức ép nhưng Đình Bắc, rồi Văn Đô hay Leo Artur đều không thể chuyển hóa thành bàn quân bình tỷ số.

Chung cuộc, Hà Nội FC thắng 2-1, khiến CAHN nhận thất bại đầu tiên tại V-League 2026/27, đồng thời mất luôn ngôi đầu vào thay Ninh Bình, đội thắng kịch tính HAGL 4-3..

Ghi bàn:

CAHN: Leo Artur (46')

Hà Nội FC: Xuân Mạnh (19'), Văn Tùng (49')

Đội hình xuất phát CAHN vs Hà Nội

CAHN: Nguyễn Filip (1), Adou Minh (38), Văn Toản (12), Quang Vinh (7), Văn Đô (88), Frans Putros (55), Quang Hải (19), Thành Long (11), Alan (72), Leo Artur (10), Stefan Mauk (6).

Hà Nội: Văn Chuẩn (1), Felida Kevin (6), Faurand Tournaire (9), Thành Chung (16), Công Nhật (22), Xuân Mạnh (7), Adriel Tadeu (35), Sade Iuval (36), Hùng Dũng (88), Văn Quyết (10), Văn Tùng (23).