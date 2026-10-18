Video Đình Bắc kiến tạo cho Artur ghi tuyệt phẩm
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Hà Nội FC nhập cuộc ấn tượng và mở tỷ số ở phút 19 nhờ pha dứt điểm cận thành của Xuân Mạnh. Đội bóng áo tím tiếp tục tạo nhiều cơ hội, nhưng Văn Tùng sút trúng cột dọc, còn Hùng Dũng dứt điểm thiếu chính xác.
Vào sân thay người ngay đầu hiệp hai, Đình Bắc đi bóng kỹ thuật trước khi kiến tạo để Leo Artur ghi bàn tuyệt đẹp gỡ hòa 1-1 cho CAHN.
Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Văn Tùng tận dụng đường chuyền của Sade để nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC ở phút 49.
Trong thời gian còn lại, CAHN liên tục gây sức ép nhưng Đình Bắc, rồi Văn Đô hay Leo Artur đều không thể chuyển hóa thành bàn quân bình tỷ số.
Chung cuộc, Hà Nội FC thắng 2-1, khiến CAHN nhận thất bại đầu tiên tại V-League 2026/27, đồng thời mất luôn ngôi đầu vào thay Ninh Bình, đội thắng kịch tính HAGL 4-3..
Ghi bàn:
CAHN: Leo Artur (46')
Hà Nội FC: Xuân Mạnh (19'), Văn Tùng (49')
Đội hình xuất phát CAHN vs Hà Nội
CAHN: Nguyễn Filip (1), Adou Minh (38), Văn Toản (12), Quang Vinh (7), Văn Đô (88), Frans Putros (55), Quang Hải (19), Thành Long (11), Alan (72), Leo Artur (10), Stefan Mauk (6).
Hà Nội: Văn Chuẩn (1), Felida Kevin (6), Faurand Tournaire (9), Thành Chung (16), Công Nhật (22), Xuân Mạnh (7), Adriel Tadeu (35), Sade Iuval (36), Hùng Dũng (88), Văn Quyết (10), Văn Tùng (23).
90+5
Trận đấu kết thúc với chiến thắng kịch tính 2-1 dành cho Hà Nội FC trước CAHN.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
86'
Tình huống trước đó được các cầu thủ CAHN tái lặp, Đình Bắc đi bóng bên cánh trái rồi trả ngược ra cho Leo Artur dứt đi đi chệch cột dọc khung thành Hà Nội FC.
82'
Quang Hải phất đường chuyền chuyển tuyến cho Đình Bắc, anh trả ngược lại cho Leo Artur sút bóng căng nhưng đi sát sạt khung thành Hà Nội FC.
79'
Đình Bắc đi bóng vượt qua Adriel Tadeu nhưng ở đường căng ngang quyết định anh bị đồng đội ở ĐTQG Thành Chung bắt bài.
76'
Bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa 2-2, HLV Polking thay thêm ba cầu thủ nữa nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công.
68'
Cao Quang Vinh tạt bóng từ cánh trái vào để Alan bật cao đánh đầu, trái bóng đi đúng vào vị trí mà thủ thành Văn Chuẩn đã chọn sẵn. Ngay sau đó đến lượt Đình Bắc dứt điểm căng buộc Văn Chuẩn phải đấm bóng cứu thua.
65'
CAHN được hưởng quả phạt trực tiếp, với góc sút chính giữa khung thành Hà Nội FC. Lê Văn Đô thực hiện cú đá vượt hàng rào nhưng thủ Văn Chuẩn đấm bóng giải nguy.
56'
CAHN đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận, tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số 2-2.
49'
Văn Tùng tái lập thế dẫn trước cho Hà Nội FC
Adriel Tadeu có pha thoát xuống sát đáy biên phải trước khi căng ngang, Văn Tùng chọn đúng chỗ rồi đệm bóng cận thành tung lưới CAHN lần thứ hai.
46'
Đình Bắc kiến tạo cho Leo Artur ghi siêu phẩm
Vừa vào sân, Đình Bắc có pha trả bóng ngược ra để Leo Artur tung cú sút tuyệt đẹp, bóng găm đúng góc cao khiến thủ môn Văn Chuẩn hoàn toàn bó tay.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía "đội khách" Hà Nội FC.
42'
Quang Hải và các đồng đội đang loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Văn Chuẩn.
35'
Các học trò của HLV Harry Kewell đang là những người kiểm soát thế trận tốt, gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà CAHN. Alan có pha đánh đầu nhưng bị hậu vệ Hà Nội cản phá.
28'
Các học trò của HLV Mano Polking nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ hòa, tuy nhiên hàng thủ của Hà Nội FC với nhưng hậu vệ của tuyển Việt Nam như Thành Chung, Xuân Mạnh đang chơi kín kẽ.
19'
Xuân Mạnh mở tỷ số cho Hà Nội FC
Từ quả phạt góc của đội khách Hà Nội FC, hậu vệ Xuân Mạnh chớp cơ hội dứt điểm cận thành đánh bại Nguyễn Filip, mở tỷ số trận derby Thủ đô.
17'
Văn Quyết có cơ hội, anh lập tức tung cú dứt điểm căng và chìm nhưng thủ thành Nguyễn Filip cản phá chịu phạt góc.
15'
CAHN được hưởng quả phạt trực tiếp ngoài vòng cấm, đội trưởng Quang Hải thực hiện cú đá nhưng bóng đập vào hàng rào Hà Nội FC đi hết đường biên ngang.
10'
Hà Nội FC có liên tiếp hai pha dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Filip nhưng đều không đi trúng đích.
5'
Tính chất của trận derby, cả CAHN và Hà Nội FC đều chọn cách nhập cuộc khá thận trọng.
19h15
Trọng tài chính Ngô Duy Lân thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai CLB bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h45
18h35
18h00
Trận derby Thủ đô giữa CAHN và Hà Nội FC diễn ra lúc 19h15 ngày 18/10 tại vòng 4 V-League 2026/27, hứa hẹn hấp dẫn khi hai đội đang có phong độ trái ngược.
CAHN toàn thắng ba trận, ghi 6 bàn và chưa thủng lưới, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Mano Polking quyết tâm giành thêm chiến thắng để củng cố vị trí số một, dù thiếu Đoàn Văn Hậu vì án treo giò.
Trong khi đó, Hà Nội FC khởi đầu thất vọng, đặc biệt ở hàng phòng ngự khi nhận 7 bàn thua. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Harry Kewell có lợi thế đối đầu với ba chiến thắng trong năm lần gặp CAHN gần nhất.