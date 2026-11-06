Vòng 7-League:

HLV Việt Thắng nếu không giúp Đồng Nai giành được kết quả tốt trước Đà Nẵng lúc 18h ngày 6/11 tại vòng 7 LPBank V-League 2026/27, có thể phải rời "ghế nóng".

Đồng Nai vẫn chưa biết thắng sau 6 vòng đấu, mới chỉ có 1 điểm và chưa có bàn thắng nào ở V-League. Khởi đầu không như ý của đội bóng tân binh khiến chiếc ghế của HLV Nguyễn Việt Thắng trở nên rất "nóng".

Trên thực tế, cựu tuyển thủ Việt Nam đã chủ động xin nghỉ, nhưng lãnh đạo CLB Đồng Nai vẫn tiếp tục tin tưởng ông. Tuy nhiên, nếu Đồng Nai không có dấu hiệu khởi sắc, quyết định thay tướng có thể được đội bóng miền Đông Nam Bộ đưa ra.

Ở vòng này, Đồng Nai tiếp đón Đà Nẵng. Trước đối thủ không quá mạnh, đây có thể là cơ hội cuối với HLV Nguyễn Việt Thắng. Nhưng làm thế nào để giúp đội bóng giành kết quả tốt lại là một nhiệm vụ không đơn giản với nhà cầm quân sinh năm 1981.

HLV Nguyễn Việt Thắng và Đồng Nam toàn hòa và thua ở V-League. Ảnh: Đồng Nai FC

Đồng Nai gặp rất nhiều vấn đề ở 6 trận vừa qua. Công Phượng và các đồng đội nhận 11 bàn thua, trong khi chưa thể có bàn thắng. Cách chơi của đội tân binh cũng đơn điệu, dễ bị bắt bài. Bên cạnh đó, các cầu thủ đang xuống tinh thần khi chưa tìm được hướng để vượt qua cơn khủng hoảng.

Với tình cảnh hiện tại, ngay cả khi gặp một đối thủ hạng trung bình như Đà Nẵng, cũng là một thử thách lớn với Đồng Nai. Có lẽ mục tiêu thiết thực với đoàn quân của HLV Việt Thắng là 1 điểm.

Ở trận đấu còn lại, Thép Xanh Nam Định chắc chắn chơi hết sức để đánh bại Hà Tĩnh, nhằm giữ vị trí dẫn đầu trên BXH V-League. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, Hà Tĩnh hoàn toàn có thể gây ra khó khăn với đối thủ.

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