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Theo Henley Passport Index, Singapore đứng đầu bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Công dân Singapore có thể tới 192 điểm đến mà không cần xin thị thực trước.

Henley Passport Index là bảng xếp hạng hộ chiếu các quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên số điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.

Bảng xếp hạng bao gồm 199 loại hộ chiếu và 227 điểm đến, nhằm đánh giá khả năng di chuyển quốc tế của công dân các nước và vùng lãnh thổ.