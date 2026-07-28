1. Hộ chiếu nước nào ở Đông Nam Á quyền lực nhất thế giới?
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Singapore
0%
- Brunei0%
- Philippines0%
- Indonesia0%Chính xác
Theo Henley Passport Index, Singapore đứng đầu bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Công dân Singapore có thể tới 192 điểm đến mà không cần xin thị thực trước.
Henley Passport Index là bảng xếp hạng hộ chiếu các quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên số điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.
Bảng xếp hạng bao gồm 199 loại hộ chiếu và 227 điểm đến, nhằm đánh giá khả năng di chuyển quốc tế của công dân các nước và vùng lãnh thổ.
2. Quốc gia nào có sự thăng hạng ấn tượng nhất về sức mạnh hộ chiếu trong 20 năm qua?
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Hàn Quốc
0%
- Trung Quốc0%
- Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)0%
- Malaysia0%Chính xác
Theo Henley Passport Index cập nhật tháng 7, UAE là quốc gia có sự cải thiện đáng kể nhất về số điểm đến mà công dân có thể đến mà không cần xin thị thực trước trong 20 năm qua.
Năm 2006, hộ chiếu UAE chỉ cho phép công dân đến 35 điểm đến mà không cần xin thị thực trước. Đến tháng 7/2026, con số này tăng lên 188 điểm đến, đưa UAE lên vị trí đồng hạng 2 với Nhật Bản và Hàn Quốc.
3. Hộ chiếu Việt Nam hiện xếp thứ bao nhiêu trên thế giới?
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77
0%
- 870%
- 970%
- 1070%Chính xác
Hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 87 thế giới, đồng hạng với Burundi, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi và Haiti. Thứ hạng này giảm 3 bậc so với bảng xếp hạng hồi tháng 3, khi Việt Nam đứng thứ 84.
4. Công dân Việt Nam hiện có thể đến bao nhiêu điểm đến mà không cần xin visa trước hoặc chỉ cần các thủ tục nhập cảnh thuận lợi?
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35
0%
- 480%
- 560%
- 870%Chính xác
Theo Henley Passport Index, công dân Việt Nam có thể tới 48 điểm đến mà không cần xin visa trước hoặc chỉ cần e-visa, visa cửa khẩu hay ETA (giấy phép du lịch điện tử).
5. Những quốc gia Đông Nam Á nào dưới đây có hộ chiếu xếp sau Việt Nam?
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Myanmar
0%
- Campuchia0%
- Lào0%
- Cả 3 nước trên0%Chính xác
Theo báo cáo mới nhất của Henley Passport Index công bố ngày 16/7, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp hạng cao hơn Campuchia (hạng 88), Lào (hạng 89) và Myanmar (hạng 91).
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