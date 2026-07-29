1. Nước nào có tỷ lệ người dân sở hữu nhà cao nhất châu Á?
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Hàn Quốc
0%
- Việt Nam0%
- Nhật Bản0%
- Trung Quốc0%Chính xác
Theo báo cáo của World Population Review, Trung Quốc hiện đứng thứ hai thế giới về tỷ lệ sở hữu nhà ở, sau Kazakhstan, đồng thời dẫn đầu trong các quốc gia châu Á.
Báo cáo cho biết khoảng 96% người dân Trung Quốc sở hữu nhà ở, đưa nước này vào nhóm các quốc gia có tỷ lệ sở hữu nhà ở cao nhất thế giới.
2. Dân số quốc gia này đứng thứ mấy thế giới?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Nhiều năm liền, dân số Trung Quốc đứng đầu thế giới, nhưng năm 2023, vị trí này đã bị Ấn Độ soán ngôi. Sau hơn 35 năm áp dụng chính sách một con, Trung Quốc đang phải đối mặt với hệ quả là tỷ lệ sinh thấp, dân số già nhanh.
Theo Worldometer, hiện tại, dân số Ấn Độ là 1,477 tỷ người, còn Trung Quốc là 1,412 tỷ người. Số liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy, dân số Ấn Độ được dự báo tiếp tục tăng trong khoảng 4 thập kỷ tới, có thể đạt đỉnh khoảng 1,7 tỷ người. Trong khi đó, dân số Trung Quốc có thể giảm từ 1,4 tỷ hiện nay xuống còn 633 triệu người vào năm 2100.
3. Đây là nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Không phải Trung Quốc, Hàn Quốc mới là nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Theo dữ liệu chính thức được công bố cuối tháng 2/2026, tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc đã tăng lên 0,8 vào năm ngoái, từ mức 0,75 vào năm 2024 và mức thấp kỷ lục 0,72 vào năm 2023. Dù ghi nhận tăng năm thứ hai liên tiếp, đây vẫn là nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.
4. Trung Quốc có đường biên với bao nhiêu quốc gia?
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10
0%
- 120%
- 140%
- 160%Chính xác
Ngoài Lào và Myanmar, Trung Quốc còn giáp với một nước ở Đông Nam Á khác là Việt Nam. Trong đó, đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc dài gần 1.450km.
Ngoài ra, Trung Quốc còn tiếp giáp 11 quốc gia khác, gồm: Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Bhutan và Triều Tiên. Như vậy, tổng cộng Trung Quốc giáp 14 quốc gia, trong đó có 3 nước ở Đông Nam Á.
5. Nước này sử dụng mấy múi giờ?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Trải dài 4.800km xuyên lục địa châu Á, theo quy ước chia múi giờ được thông qua tại Hội nghị Kinh tuyến quốc tế năm 1884, lãnh thổ Trung Quốc trải qua 5 múi giờ. Đất nước này từng áp dụng quy ước đó trong nhiều năm.
Năm 1949, Trung Quốc thống nhất sử dụng một múi giờ duy nhất (GMT+8), còn gọi là giờ Bắc Kinh.
Tuy nhiên, việc này cũng gây ra một số ảnh hưởng, chẳng hạn ở một số tỉnh miền tây xa xôi của Trung Quốc, có nơi mặt trời lặn gần nửa đêm vào mùa hè và mọc khi đồng hồ điểm 10h sáng vào mùa đông.
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trắc nghiệm địa lý
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