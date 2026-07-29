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Theo báo cáo của World Population Review, Trung Quốc hiện đứng thứ hai thế giới về tỷ lệ sở hữu nhà ở, sau Kazakhstan, đồng thời dẫn đầu trong các quốc gia châu Á.

Báo cáo cho biết khoảng 96% người dân Trung Quốc sở hữu nhà ở, đưa nước này vào nhóm các quốc gia có tỷ lệ sở hữu nhà ở cao nhất thế giới.