1. Nước nào ở Đông Nam Á có nam giới thấp nhất thế giới?
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Việt Nam
0%
- Campuchia0%
- Timor-Leste0%
- Lào0%Chính xác
Theo World Population Review 2026, nam giới 19 tuổi ở Timor-Leste có chiều cao trung bình 160,13 cm, thấp nhất Đông Nam Á và cũng thấp nhất trong bảng xếp hạng các quốc gia trên thế giới.
2. Chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam theo thống kê năm 2026 là bao nhiêu?
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165,35 cm
0%
- 167,61 cm0%
- 168,89 cm0%
- 171,61 cm0%Chính xác
Theo World Population Review, chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam là 168,89 cm, cao hơn Campuchia, Philippines, Indonesia, Myanmar, Lào, Brunei và Timor-Leste nhưng thấp hơn Singapore và Thái Lan trong khu vực.
3. Quốc gia nào có nam giới cao nhất Đông Nam Á?
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Thái Lan
0%
- Singapore0%
- Malaysia0%
- Brunei0%Chính xác
Singapore dẫn đầu Đông Nam Á với chiều cao trung bình của nam giới 173,5 cm. Mức này cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác trong khu vực và tiệm cận nhóm các nước có chiều cao trung bình cao trên thế giới.
4. Nam giới Singapore cũng có chiều cao trung bình đứng đầu các nước châu Á, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo bảng xếp hạng Average Height by Country 2026 của World Population Review, Lebanon là quốc gia châu Á có chiều cao nam giới trung bình cao nhất, đạt 178,96 cm. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác tại Châu Á có chiều cao thấp hơn bao gồm Israel (175,98 cm), Georgia (175,98 cm), Trung Quốc (175,66 cm), Iran (175.62 cm) và Hàn Quốc (175.52 cm).
Trong khi đó, Singapore là quốc gia cao nhất khu vực Đông Nam Á cũng chỉ đạt mức 173,50 cm.
5. Có bao nhiêu quốc gia ở Đông Nam Á có chiều cao trung bình của nam giới từ 170 cm trở lên?
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2 quốc gia
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- 3 quốc gia0%
- 4 quốc gia0%
- 5 quốc gia0%Chính xác
Theo dữ liệu của World Population Review năm 2026, chỉ có 2 quốc gia Đông Nam Á có chiều cao trung bình của nam giới từ 170 cm trở lên, gồm:
Singapore: 173,50 cm
Thái Lan: 171,61 cm
Các quốc gia còn lại đều dưới 170 cm, trong đó Malaysia (169,20 cm) và Việt Nam (168,89 cm) là hai nước tiến gần mốc này nhất. Dữ liệu được World Population Review tổng hợp từ NCD Risk Factor Collaboration
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