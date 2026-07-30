Chính xác

Theo bảng xếp hạng Average Height by Country 2026 của World Population Review, Lebanon là quốc gia châu Á có chiều cao nam giới trung bình cao nhất, đạt 178,96 cm. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác tại Châu Á có chiều cao thấp hơn bao gồm Israel (175,98 cm), Georgia (175,98 cm), Trung Quốc (175,66 cm), Iran (175.62 cm) và Hàn Quốc (175.52 cm).

Trong khi đó, Singapore là quốc gia cao nhất khu vực Đông Nam Á cũng chỉ đạt mức 173,50 cm.