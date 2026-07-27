Chính xác

Sau sắp xếp, Lai Châu giảm gần 67% số xã, phường, còn 38 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 xã và 2 phường, ít nhất cả nước. Hai xã không thực hiện sắp xếp là xã Mù Cả và xã Tà Tổng.

Trong khi đó, Huế là địa phương có 40 đơn vị hành chính cấp xã, xếp trên là Điện Biên, Quảng Ninh, Cao Bằng. Điểm chung của các tỉnh, thành này là đều giữ nguyên trạng, không sáp nhập với tỉnh, thành khác.