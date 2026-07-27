1. Tỉnh nào có dân số ít nhất nước ta hiện nay?
-
Điện Biên
0%
- Cao Bằng0%
- Lai Châu0%
- Lạng Sơn0%Chính xác
Lai Châu là tỉnh ít dân nhất cả nước hiện nay với khoảng 512.000 người. Không chỉ vậy, mật độ dân số của tỉnh này cũng ở mức thấp nhất cả nước, khoảng 57 người/km2. Trong khi đó, mật độ dân số trung bình của cả nước khoảng 300 người/km2, cao gấp 6 lần. Dân cư tỉnh chủ yếu nằm ở khu vực nông thôn và miền núi, sống phân tán. Quy mô đô thị của tỉnh còn nhỏ.
2. Đây là tỉnh ít đơn vị hành chính cấp xã nhất cả nước, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Sau sắp xếp, Lai Châu giảm gần 67% số xã, phường, còn 38 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 xã và 2 phường, ít nhất cả nước. Hai xã không thực hiện sắp xếp là xã Mù Cả và xã Tà Tổng.
Trong khi đó, Huế là địa phương có 40 đơn vị hành chính cấp xã, xếp trên là Điện Biên, Quảng Ninh, Cao Bằng. Điểm chung của các tỉnh, thành này là đều giữ nguyên trạng, không sáp nhập với tỉnh, thành khác.
3. Đây là địa phương có quy mô kinh tế nhỏ thứ mấy cả nước?
-
1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Địa phương có quy mô kinh tế nhỏ nhất nước ta hiện nay là Cao Bằng với hơn 27.900 tỷ đồng, theo số liệu năm 2025. Xếp sau đó là Điện Biên với quy mô hơn 35.600 tỷ đồng, tỉnh Lai Châu với hơn 39.900 tỷ đồng. Đây cũng là 3 địa phương có quy mô kinh tế nhỏ nhất, đều dưới 40.000 tỷ đồng.
4. Đây là tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc dài nhất, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Không phải Lai Châu, Cao Bằng mới là tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc dài nhất. Đường biên giới với Trung Quốc của Cao Bằng dài trên 333km. Trong khi đó, tỉnh Tuyên Quang có đường biên giới với Trung Quốc dài trên 277km, Lai Châu có đường biên giới dài hơn 265km, Lạng Sơn có đường biên giới dài 232km.
5. Tỉnh này có cửa khẩu nào?
-
Xín Mần
0%
- Tân Thanh0%
- Ma Lù Thàng0%
- Tà Lùng0%Chính xác
Xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có vị trí đặc biệt với gần 27km đường biên giới giáp Trung Quốc. Cửa khẩu Ma Lù Thàng thông với cửa khẩu Kim Thủy Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nằm ở địa phương này.
Ngày 19/6/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng đến năm 2045. Với diện tích hơn 26.600ha, quy hoạch hướng tới phát triển khu vực này thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch động lực của vùng Tây Bắc, kết nối trực tiếp với thị trường Trung Quốc.
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm địa lý
-
địa lý Việt Nam
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Tân Thanh
- Sai
- 2
- Sai
- Cao Bằng