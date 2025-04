* Trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện qua 6 bước như sau: 1. Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất và giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật (trong đó bao gồm: Quyết định giao đất tái định cư và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt) tại văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường (gọi tắt là văn phòng) 2. Văn phòng rà soát, kiểm tra hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân và lập phiếu chuyển thông tin gửi đến cơ quan thuế và các cơ quan liên quan theo quy định, trong đó tại phiếu chuyển thông tin phải có nội dung về số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận; đồng thời trả giấy hẹn cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định. 3. Căn cứ phiếu chuyển thông tin do văn phòng chuyển đến, cơ quan thuế xác định và ban hành thông báo theo quy định để gửi đến hộ gia đình, cá nhân, văn phòng và cơ quan liên quan (nếu cần) trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo. Thông báo phải nêu rõ các nội dung gồm: + Tổng số tiền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân phải nộp; Số tiền sử dụng đất không được ghi nợ (là số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận); Số tiền sử dụng đất được ghi nợ (bằng tổng số tiền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân phải nộp trừ số tiền sử dụng đất không được ghi nợ). + Thời hạn hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền, gồm: Thời hạn nộp số tiền sử dụng đất không được ghi nợ (theo thời hạn quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ); Thời hạn nộp số tiền sử dụng đất được ghi nợ (trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 4. Căn cứ thông báo của cơ quan thuế, hộ gia đình, cá nhân nộp số tiền sử dụng đất không được ghi nợ (là số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận) tại cơ quan kho bạc nhà nước hoặc đơn vị được cơ quan kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu trong thời hạn quy định và nộp chứng từ do kho bạc cung cấp tại văn phòng để được cấp giấy chứng nhận. 5. Kho bạc có trách nhiệm thu tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế và cung cấp chứng từ cho hộ gia đình, cá nhân; đồng thời chuyển thông tin về số tiền thu được của hộ gia đình, cá nhân đến các cơ quan liên quan theo quy định. 6. Căn cứ chứng từ mà hộ gia đình, cá nhân nộp, văn phòng trả giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định; trong giấy chứng nhận có nội dung về số tiền sử dụng đất ghi nợ và thời hạn thanh toán (trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)".