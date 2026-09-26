Ngày 25/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã ký ban hành Quyết định số 2509/QĐ-BVHTTDL về việc gửi phim Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng phim truyện quốc tế - Oscar lần thứ 99.

Theo quyết định này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Công ty TNHH Bình Hạnh Đan và TV360 đại diện gửi tác phẩm điện ảnh Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh tham dự vòng sơ tuyển do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức. Quyết định được đưa ra trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh và biên bản cuộc họp của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim.

Cảnh trong 'Hộ linh tráng sĩ'.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Công ty TNHH Bình Hạnh Đan và TV360 phối hợp chặt chẽ với Cục Điện ảnh để hoàn tất các thủ tục đăng ký, gửi hồ sơ, tài liệu cùng bản phim DCP và đĩa phim có phụ đề tiếng Anh đúng theo quy định của BTC. Thời hạn cuối cùng để gửi tài liệu và bản phim cho BTC Oscar lần thứ 99 là trước 17h ngày 1/10/2026.

Toàn bộ kinh phí liên quan đến việc gửi tác phẩm tham dự sẽ do Công ty TNHH Bình Hạnh Đan và TV360 chi trả.

Việc Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh trở thành đại diện chính thức của Việt Nam tại đấu trường điện ảnh quốc tế danh giá này đang thu hút sự chú ý và kỳ vọng lớn từ giới chuyên môn cũng như khán giả yêu điện ảnh nước nhà.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh lấy bối cảnh sau biến cố Vua Đinh Tiên Hoàng băng hà, khi đất nước đứng trước thời khắc rối ren. 7 tráng sĩ được giao nhiệm vụ tối mật: đưa 99 quan tài theo bảy hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng kẻ thù đang rắp tâm xâm phạm lăng mộ - nơi được xem là cội nguồn vượng khí quốc gia.

Mang màu sắc huyền sử đặc trưng, bộ phim khắc họa rõ nét những giá trị cốt lõi của dân tộc như lòng trung nghĩa, tinh thần hy sinh và khát vọng phụng sự non sông.

Tác phẩm đồng thời gửi gắm thông điệp sâu sắc về linh thổ quốc gia: không chỉ di tích của tiền nhân cần được bảo vệ, mà mỗi tấc đất Việt Nam đều là kết tinh từ máu xương và ý chí giữ nước qua nhiều thế hệ.

Phim được đầu tư 100 tỷ đồng nhưng chỉ thu về 38 tỷ đồng sau 1 tháng ra rạp.