Cuối tuần qua hàng loạt phim Việt đã ra rạp, bắt đầu cuộc đua sôi động. Tuy nhiên, kịch bản đã không diễn ra như dự đoán bởi Nghỉ hè sợ nghỉ hưu hoàn toàn thắng thế trong khi Hộ linh tráng sĩ và Quý tử vượt giàu bị bỏ lại phía sau với doanh thu không được như kỳ vọng.

Cảnh trong phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu".

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập dự kiến ra rạp từ 28/8 nhưng sau đó để tránh đụng độ với hai phim Việt Hộ linh tráng sĩ và Quý tử vượt giàu nên đã đẩy lịch chiếu sớm hơn 1 tuần. Kết quả phim đã có 2 tuần liên tiếp đứng đầu phòng vé. Theo Box Office Vietnam, tính tới sáng 31/8, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đã vượt mốc 140 tỷ đồng

Trong khi đó, Hộ linh tráng sĩ với kinh phí đầu tư lên tới 100 tỷ đồng đối mặt với nguy cơ thua lỗ với doanh thu không như kỳ vọng ngay khi ra rạp. Hộ linh tráng sĩ trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội nhưng rất tiếc theo chiều hướng tiêu cực. Để cứu vãn tình hình, nhà sản xuất thông báo tung ra bản rút gọn cắt bớt 20 phút từ bản phim ban đầu để trình chiếu tại rạp từ 31/8. Dù vậy, tính từ các suất chiếu sớm đến sáng 31/8, phim mới đạt chưa đầy 15 tỷ đồng ngoài rạp và hiện đứng thứ 4 phòng vé.

NSND Tự Long trong "Hộ linh tráng sĩ".

Còn Quý tử vượt giàu của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, ra rạp từ 28/8 cũng không khá khẩm hơn. Dự án mới nhất của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng được làm lại siêu phẩm Successor của Trung Quốc. Chỉ trong ngày đầu ra rạp nội địa - 16/7/2024, Successor với sự góp mặt của hai ngôi sao Thẩm Đằng và Mã Lệ đạt doanh thu 157 triệu NDT (hơn 560 tỷ đồng) và nhanh chóng oanh tạc phòng vé để thu về tổng cộng 3.327 tỷ NDT (gần 12 nghìn tỷ đồng). Tuy nhiên, phiên bản Việt hoá sau 3 ngày ra rạp chỉ đứng thứ 3 phòng vé với doanh thu hơn 16 tỷ đồng.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật trong "Quý tử vượt giàu".

Trong khi 2 phim Việt chật vật ở phòng vé thì Harry Potter và Hòn đá phù thủy: Phiên bản kỷ niệm 25 năm vừa trở lại rạp chiếu đã gây sốt trở lại. Phim liên tục nắm giữ vị trí á quân phòng vé những ngày qua và hiện thu về xấp xỉ 19 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam. Chốt chặn vị trí thứ 5 và 6 phòng vé là 2 phim hoạt hình Nhật Bản Chiikawa: Bí mật đảo người cá, Shin – Cậu bé bút chì: Kỳ kỳ quái quái! Kỳ nghỉ yêu quái của tớ và phim hành động Hollywood Tàu buôn người.

Phòng vé còn 3 ngày nữa mới kết thúc kỳ nghỉ 2/9 kéo dài 5 ngày hứa hẹn nhiều bất ngờ phía trước.

Hậu trường phim "Quý tử vượt giàu":

Ảnh, video: NSX