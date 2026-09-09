Những ngày qua Hộ linh tráng sĩ trở thành chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội với nhiều bài viết mổ xẻ chất lượng cũng như thất bại phòng vé của bộ phim có chi phí sản xuất cao nhất lịch sử ở Việt Nam.

Chê thì dễ lắm!

Phim được đầu tư tới 100 tỷ.

Sau 2 bài viết trên VietNamNet về Hộ linh tráng sĩ, độc giả tiếp tục chia sẻ quan điểm về bộ phim. Bạn Khải Quang phân tích: "Ở đây tôi không nói về phim Hộ linh tráng sĩ mà nói chung về phim lịch sử và nền điện ảnh trong nước. Phim về lịch sử luôn là đề tài khó, nếu chỉ thuần là muốn doanh thu thì chẳng ai làm phim lịch sử cả. Khoan chưa nói về nghệ thuật việc muốn phim có doanh số cao ở thị trường trong nước thì việc đầu tiên là thời điểm phim ra rạp, thứ đến là suất chiếu vào khung giờ nào, sau sẽ là trong phim có nhiều idol của giới trẻ (chiếm 80% khán giả ra rạp) hay không.

Còn nói nghệ thuật phim hay hay không nó cũng như đến sân vận động xem trận bóng đá vậy. Phần lớn khán giả đến sân xem bóng đá bởi họ yêu thích đội bóng hoặc cầu thủ nào đó trên sân thôi chứ bóng chưa lăn sao biết trận đấu hay dở ra sao. Vậy nên nếu chỉ nhìn vào doanh thu chưa phản ánh đúng giá trị của 1 bộ phim được".

Bạn Thanh Xuân tranh luận: "Tôi chưa từng biết đến bộ phim Hộ linh tráng sĩ cho đến khi đọc bài báo của VietNamNet. Tác giả đặt vấn đề: Không ai làm phim điện ảnh về lịch sử thì những câu chuyện lịch sử sẽ đi về đâu. Tại sao? Bởi phim lịch sử hay phim gì cũng vậy, người ta không thích thì không xem, đơn giản thế thôi".

Độc giả này cũng đề xuất cách làm để những câu chuyện lịch sử luôn sống động, hấp dẫn mà không nhất thiết phải làm phim điện ảnh về lịch sử. Đó là: Làm phim hoạt hình về lịch sử. Có thể mở cuộc thi về nội dung này. Cá nhân, tổ chức tự bỏ tiền làm phim hoặc nhà nước tài trợ số vốn tối thiểu. Những bộ phim được công chiếu trên mạng đạt bao nhiêu lượt xem nào đó được thưởng, đạt càng nhiều thưởng càng lớn... (tất nhiên các bộ phim phải được nhà nước kiểm duyệt).

Thứ hai, nhà nước cho phép đề xuất các ý tưởng, các dự án về các cuộc thi ghi nhớ lịch sử Việt Nam. Nhà nước có thể tài trợ cho các dự án đó (trích từ tiền phát triển văn hóa) hoặc các doanh nghiệp tài trợ. Ai hiểu biết, nhớ được toàn bộ lịch sử Việt Nam có thể cấp chứng chỉ, đưa vào bảng vàng online vinh danh cấp tỉnh, thành phố, rộng hơn là cấp quốc gia, tặng huy hiệu riêng ... cho họ hưởng các đãi ngộ khi đi tham quan các danh lam thắng cảnh, vận động các địa điểm tham quan nổi tiếng ưu đãi, giảm giá vé cho họ. Khi lan truyền thành phong trào thì các câu chuyện lịch sử sẽ vô cùng sống động. Thứ ba, đưa môn thi Lịch sử thành bắt buộc.

Độc giả có nickname Saxmin viết: "Bộ phim không đáng bị vùi dập, hãy đi xem ủng hộ 1 phim chỉn chu và công sức của bao người". Bạn Đào Công Đức nhận xét: "Tôi thấy phim này không đáng bị chê, có một đôi chi tiết hay lời thoại xíu xíu nhưng tổng thể sạch sẽ, câu chuyện có, võ thuật hay".

"Khán giả nên đi xem phim, không cần phim phải hay, hãy đi xem để thể hiện lòng yêu nước. Mặc dù đất nước còn nghèo nhưng chúng ta vẫn luôn yêu nước, vậy thì dù phim dở chúng ta cũng vẫn xem chứ", bạn Nguyễn Thị Ánh bình luận. Độc giả Minhbee bênh vực bộ phim: "Chê dễ lắm chứ làm thì khó. Phim cũng ok mà".

Xót thay cho nhà sản xuất

Tạo hình các nhân vật trong phim.

Lâu lắm thị trường điện ảnh Việt Nam mới có một bộ phim lịch sử được đầu tư lớn như Hộ linh tráng sĩ lên đến 100 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện phim mới thu được khoảng 34 tỷ đồng (tính tới sáng 9/9 trên Box Office Vietnam) khiến nhà sản xuất đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng do phim phải thu ít nhất từ 180-200 tỷ đồng mới đạt mức hoà vốn. Điều này cũng khiến các nhà làm phim đề tài tương tự sẽ phải cẩn trọng hơn khi xuống tiền đầu tư sau này.

Bạn phamthuong63 lo ngại: "Một bộ phim huyền sử được đầu tư tâm huyết tôi nghĩ cũng nên ra rạp ủng hộ để các nhà làm phim có động lực làm tiếp chứ phim xịt thế này chắc không ai dám bỏ tiền làm thể loại này nữa, sẽ chỉ toàn phim giải trí mì ăn liền thôi".

Độc giả Hồng Hà chia sẻ: "Tôi xót thay cho nhà sản xuất vì đổ quá nhiều tiền vào một bộ phim mà nhận lại kết đắng. Chắc từ giờ phim Việt ít thể loại này do không ai dám làm vì quá rủi ro".

"Mình đã đi xem phim này. Công bằng mà nói khó có thể nói đây là một bộ phim hay nhưng chắc chắn đó là một bộ phim được làm một cách chỉn chu, tử tế", Thu Giang viết.

Xong ý kiến này đã ngay lập tức bị phản bác với lý do nếu được làm chỉn chu tử tế thì nó đã không thất bại như vậy.

Nhiều độc giả cũng không ngại chỉ ra điểm chưa được của bộ phim. Khán giả Tú Anh nhận xét: "Xem Hộ linh tráng sĩ, tôi nhận ra lý do biên kịch và đạo diễn lúng túng trong việc kể một câu chuyện rõ ràng. Đó là vì họ mặc nhầm áo huyền sử cho tác phẩm".

Bạn Phuong cũng đồng tình: "Cuối cùng kịch bản với cách kể chuyện vẫn là khó nhất". Còn độc giả NVĐ băn khoăn: "Nhìn tạo hình hoàng hậu với áo nhăn thế kia làm mình tự hỏi phải chăng đạo diễn và nhà sản xuất đang chú ý cái to tát hơn mà bỏ qua chi tiết tỉ mỉ đập vào mắt".

Độc giả Thành Côn phân tích: "Không biết ai đã viết kịch bản phim này nhưng tôi nghĩ sự nghiệp của đạo diễn và biên kịch coi như đã kết thúc sau bộ phim này rồi".

Bạn Hồng Đào phản hồi ý kiến Thành Côn: "Diễn viên giỏi mà đạo diễn kém thì cũng thành thảm họa. Dàn diễn viên thực lực rất tốt nhưng đạo diễn lại không biết làm phim, vì thế Hộ linh tráng sĩ không thành công".

Độc giả ký tên T.T.V viết: "Hộ linh tráng sĩ bản cắt ổn trong 30' đầu với âm nhạc hòa nhập bối cảnh đẹp từ sông nước đến núi non. Trang phục từ giáp trụ đến long bào và đồ thường dân đều kỹ lưỡng. Võ thuật ấn tượng và võ khí đều có lực và thật. Diễn xuất của dàn gạo cội khá ổn. Nhưng từ phút 31 thì người xem bắt đầu bối rối về chính câu chuyện mà họ đang bỏ ra hơn 2 giờ để xem".

Trích đoạn trong "Hộ linh tráng sĩ":

Ảnh, video: NSX