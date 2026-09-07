Thông tin từ nhà sản xuất, Hộ linh tráng sĩ có chi phí sản xuất 100 tỷ đồng với quy mô sản xuất lớn chưa từng có. Từng được coi là con át chủ bài mùa phim 2/9 và sẽ nối tiếp thành công của Mưa đỏ năm ngoái với doanh thu lên đến hơn 700 tỷ đồng, Hộ linh tráng sĩ khi chưa ra rạp đã được kỳ vọng rất lớn.

Một cảnh trong phim.

Bộ phim "loạn đao pháp" và "rối bời về mặt cảm xúc"

Phim được truyền thông rầm rộ trước thời điểm ra rạp, trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội ngay khi công chiếu và những ngày sau đó. Nhưng rất tiếc điều này đã không thể mang về doanh thu lớn cho tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Hộ linh tráng sĩ là bộ phim hiếm hoi phải tiến hành gấp rút nhờ đạo diễn khác dựng lại phim, cắt từ 155 phút ban đầu xuống còn 135 phút để ra rạp chỉ sau vài ngày công chiếu. Dù vậy, phương pháp cứu nguy vô tiền khoáng hậu này cũng không giúp bộ phim thoát khỏi sự ế ẩm khi khán giả bình luận nhiều nhưng mua vé thì ít.

Với chi phí lên đến 100 tỷ đồng, tác phẩm phải thu ít nhất 180-200 tỷ đồng mới hoà vốn sau khi chia lợi nhuận với các rạp chiếu. Tuy nhiên, tính đến 7/9, sau 10 ngày công chiếu Hộ linh tráng sĩ mới thu về 33 tỷ đồng và gần như không còn cơ hội đảo ngược tình thế bởi cuối tuần này sẽ có liên tiếp 2 bộ phim Việt mới ra rạp, chưa kể đối thủ Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập vẫn còn ăn khách.

Vai hữu tướng quân của Johnny Trí Nguyễn được nhận xét là điểm sáng của phim.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình khi trả lời người hâm mộ chia sẻ "có thể không làm phim nữa" trước thất bại doanh thu quá lớn của đứa con tinh thần. Trên các diễn đàn, phim nhận các ý kiến trái chiều, thậm chí diễn viên Johnny Trí Nguyễn - người đảm nhiệm 1 vai cũng như các cảnh hành động trong Hộ linh tráng sĩ cũng tiết lộ vài lần góp ý câu chuyện cần được chế tác lại cho hợp điện ảnh hơn nhưng chính sự "cứng đầu" của đạo diễn trong cách kể khiến phim phải "trả giá" ở độ liền mạch của cấu trúc truyện.

"Không phủ nhận những lời phê bình về kịch bản. Nhưng công bằng hơn là hiểu rằng có những điểm chưa trọn vẹn không đến từ sự cẩu thả mà là cái giá của một sự lựa chọn sáng tác", anh viết.

Nhà phê bình Lê Hồng Lâm ghi nhận nhà sản xuất Hộ linh tráng sĩ đã "chơi tất tay" và sự tận hiến của đoàn làm phim. Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn chỉ ra điểm yếu của tác phẩm 100 tỷ. "Thành phẩm là một bộ phim "loạn đao pháp" và "rối bời về mặt cảm xúc". Một bộ phim khiến cảm xúc của người xem đứt gãy liên tục vì không hiểu đạo diễn muốn kể gì. Vấn đề lớn nhất của bộ phim - không chỉ đơn giản đến từ bản dựng mà do cách kể chuyện của đạo diễn rối rắm, dài dòng", anh nhận xét.

Nhà phê bình Lê Hồng Lâm cho rằng tiền đề đậm chất sử thi bi tráng của phim (7 vị tráng sĩ đưa 99 chiếc quan tài của vua Đinh Tiên Hoàng đi theo 7 hướng khác nhau để đánh lạc hướng quân địch) gần như "lọt thỏm" và "biến mất" trong câu chuyện đậm chất phiêu lưu tình ái của nhân vật chính. Bộ phim cũng thiếu nhân vật phản diện xứng tầm và ngay cả những cảnh võ thuật cận chiến đẹp mắt cũng thiếu hẳn nhân tố kích thích khán giả và tạo sự bùng nổ cho đoạn kết. Theo anh, Johnny Trí Nguyễn chính là điểm "cứu" bộ phim.

Đáng tiếc ở khâu kịch bản, thương các nhà làm phim

Không chỉ khán giả tranh cãi mà giới làm phim cũng đưa ra nhiều ý kiến sau khi xem Hộ linh tráng sĩ. Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát nhận xét bộ phim có hình ảnh đẹp, trang phục công phu, âm nhạc hay, tham gia phim toàn các diễn viên tên tuổi về các lĩnh vực diễn xuất, võ thuật, dựng phim nhưng điều đáng tiếc nhất là khâu kịch bản. "Giá phim mạch lạc hơn trong cách bố cục, trình bày câu chuyện thì khán giả đã hiểu về bộ phim hơn. Câu chuyện về lịch sử dường như ít được tác giả quan tâm hơn võ thuật. Thái hậu xinh đẹp lại không có đất diễn", bà nói.

Đỗ Thị Hải Yến trong vai thái hậu.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam bày tỏ xem phim rồi ngả mũ nể phục nhà sản xuất và thương các nhà làm phim, bằng tình yêu và niềm đam mê điện ảnh vô bờ đã dám “húc đầu” vào một đề tài xương xẩu nhất, là thể loại huyền sử võ thuật cổ trang - thể loại đòi hỏi không chỉ kinh phí, khả năng tổ chức sản xuất, rủi ro tài chính… mà còn dễ bị mang ra mổ xẻ về nội dung lịch sử, văn hoá, ngôn ngữ, trang phục, bối cảnh… ", anh viết.

Theo đạo diễn Phạm Hoàng Nam, Hộ linh tráng sĩ kể về một triều đại, một thời kỳ lịch sử nhưng thiếu những toàn cảnh của một cung đình, một ngôi làng - những tổ chức xã hội quan trọng nhất tạo không khí nền cho chuyện. Những điều này chỉ có được trong khu phim trường được thiết kế chuyên nghiệp, đáp ứng hàng loạt những đòi hỏi phức tạp về kỹ thuật và nghệ thuật ghi hình.

Còn đạo diễn Trịnh Lâm Tùng cho rằng đây là bộ phim anh học hỏi nhiều điều để làm “vốn” cho các dự án phim lịch sử sau này. "Với vai trò của nhà sản xuất, tôi nể phục khối lượng công việc khổng lồ mà đoàn phim đã thực hiện. Bất cứ một nhà sản xuất nào cũng ước có team trong mơ cùng tiềm lực vô cùng hùng hậu về mọi mặt như vậy. Về phát hành quả thật đây là một trường hợp rất dị biệt của điện ảnh Việt từ trước tới giờ".

Bài học đau đớn cho nhà sản xuất 'Hộ linh tráng sĩ'

Hậu trường phim ở bối cảnh Ninh Bình với kỷ lục 83 ngày quay.

Với chi phí lớn, Hộ linh tráng sĩ đang có nguy cơ trở thành bộ phim thua lỗ nặng nhất lịch sử. Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt phân tích với VietNamNet: "Việc chúng ta nói về mức độ đầu tư của phim, bối cảnh, tiền kỳ cũng như giai đoạn sản xuất mang tới sự kỳ vọng lớn cho khán giả với tư cách đây là bộ phim huyền sử và lịch sử bom tấn của điện ảnh Việt Nam trong vài chục năm trở lại đây. Nhưng rõ ràng khi bộ phim trình chiếu, mọi thứ không được như mong đợi của khán giả. Chính vì chênh lệch giữa kỳ vọng của nhà sản xuất với kỳ vọng của khán giả dẫn tới thất bại đầu tiên.

Thứ 2, phim dù được đầu tư ở mức bom tấn từ dàn cast, bối cảnh, tiền kỳ, kỹ lưỡng nhưng điều cốt lõi làm nên một bộ phim chất lượng lại nằm ở kịch bản. Hộ linh tráng sĩ ôm đồm quá nhiều tình tiết và câu chuyện nhưng không giải thích cho khán giả hiểu. Từ đó dẫn tới việc khán giả thất vọng với kịch bản không mang lại cảm xúc gì cho họ khi ra rạp".

Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt phân tích, thất bại quan trọng nhất của Hộ linh tráng sĩ chính là ở tệp khán giả của hôm nay. Với những phim bom tấn của điện ảnh Việt, khán giả trẻ luôn yêu cầu khắt khe, sự mong đợi của họ với 1 tác phẩm là rất lớn. Nếu phim không đáp ứng được sự kỳ vọng sẽ xảy ra phản ứng mạnh khác với thế hệ người xem của các năm trước. Do vậy phim tạo ra các tình huống không cần thiết dẫn đến thất bại phòng vé.

Johnny Trí Nguyễn cùng hai diễn viên Thiên Tú và Hải Yến tại sự kiện ra mắt phim.

Anh cho rằng Hộ linh tráng sĩ là bài học cho nhiều nhà sản xuất, nhà đầu tư đã và đang, chuẩn bị làm phim lịch sử, huyền sử trong thời gian tới. Họ phải cân nhắc kỹ lưỡng ở khâu kịch bản, nếu không sẽ dẫn đến thất bại.

Ảnh, video: NSX