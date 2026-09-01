Cắt hình Hồ Ngọc Hà khỏi ảnh chụp chung, Lưu Diệc Phi gây tranh luận

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mới dự sự kiện triển lãm trang sức tại Thượng Hải, nơi quy tụ nhiều ngôi sao châu Á. Lưu Diệc Phi - đại sứ thương hiệu toàn cầu - cũng là một trong những gương mặt nổi bật tại sự kiện.

Hồ Ngọc Hà và Lưu Diệc Phi cùng chụp ảnh với CEO thương hiệu. Tuy nhiên sáng 9/9, cư dân mạng phát hiện trên Instagram cá nhân, Lưu Diệc Phi đăng lại đúng bức ảnh nhóm 3 người nhưng đã cắt bỏ hoàn toàn hình ảnh Hồ Ngọc Hà, chỉ giữ lại cô và vị CEO. Trong khi đó, bản gốc do Hồ Ngọc Hà đăng tải vẫn có đầy đủ 3 người.

Chủ đề nhanh chóng lọt top 1 tìm kiếm trên Weibo với hơn 110 triệu lượt đọc và khoảng 13.000 lượt thảo luận. Một bộ phận cư dân mạng Việt cho rằng hành động này thiếu tinh tế, thậm chí suy diễn Lưu Diệc Phi “ngại bị lấn át”. Ngược lại, một số ý kiến cho rằng đây đơn giản là lựa chọn bố cục cho ảnh cá nhân và không nên suy diễn thành mâu thuẫn giữa hai nghệ sĩ.

Hồ Ngọc Hà và Lưu Diệc Phi cùng chụp ảnh với CEO thương hiệu.

Trước ồn ào, Hồ Ngọc Hà phản ứng nhẹ nhàng trên trang cá nhân: “Gặp một hai lần là biết nhau chứ không thân thiết. Mình thích thật thì mình đăng, không sao hết. Vui lên nào!". Về phía Lưu Diệc Phi, cô không đưa ra lời giải thích mà chỉ lặng lẽ gỡ bức ảnh gây tranh cãi khỏi Instagram vào trưa 9/9.

Từ bị cắt khỏi ảnh đến tranh cãi chỉnh sửa ngoại hình

Đây không phải lần đầu Lưu Diệc Phi vướng vào những câu chuyện liên quan đến ảnh chụp cùng thương hiệu. Tại sự kiện ở Venice năm 2023 và Sicily tháng 5/2025, chính cô từng bị xếp ở vị trí khuất hoặc bị cắt khỏi một số ảnh tập thể có sự góp mặt của Lisa (BlackPink).

Lưu Diệc Phi từng bị cắt khỏi ảnh chụp chung.

Tháng 4/2025, truyền thông Trung Quốc tiếp tục liệt kê một số điểm nữ diễn viên thường xử lý kỹ trong những bức ảnh tự đăng như nụ cười hở lợi, sống mũi, đôi chân hay vóc dáng tổng thể. Điều này khiến hình ảnh trên mạng xã hội đôi khi khác biệt đáng kể so với ảnh chụp thực tế tại sự kiện.

Lưu Diệc Phi vướng vào nhiều ồn ào trong thời gian qua về hình ảnh.

Đáng chú ý nhất là sự cố tại Abu Dhabi hồi tháng 12/2025. Khi tham dự sự kiện đua xe Formula 1, Lưu Diệc Phi đăng loạt ảnh diện crop-top khoe vòng eo thon gọn ở tuổi ngoài 30 và nhận được nhiều lời khen.

Tuy nhiên, cô vô tình đăng kèm một ảnh động chưa qua chỉnh sửa, để lộ vóc dáng thực tế không thon gọn như những bức ảnh tĩnh cùng bộ. Cư dân mạng tranh luận về việc nữ diễn viên chỉnh sửa hình ảnh quá mức. Sau đó, Lưu Diệc Phi lặng lẽ xóa ảnh động và thay bằng một hình ảnh khác nhưng không đưa ra lời giải thích.

Lưu Diệc Phi đăng nhầm ảnh chưa chỉnh sửa (bên trái) lên mạng. Vóc dáng không thon thả như đã hình đã chỉnh (bên phải)

Không chỉ vấn đề ngoại hình, cách nữ diễn viên xử lý các sự kiện liên quan đến giải thưởng cũng từng gây tranh luận.

Tối 27/6/2025, lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 30 diễn ra tại Thượng Hải. Lưu Diệc Phi được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Câu chuyện hoa hồng. Trước đó, cô được dự đoán có khả năng giành chiến thắng sau khi đã nhận 3 giải thưởng quan trọng trong mùa phim này. Tuy nhiên, giải Nữ chính cuối cùng thuộc về Tống Giai với vai diễn trong Khi hoa rừng nở rộ.

Lưu Diệc Phi có mặt tại tiệc vinh danh đề cử nhưng không xuất hiện ở lễ trao giải chính thức tối cùng ngày, dù tên cô vẫn nằm trong danh sách do ban tổ chức công bố trước đó. Trong khi nhiều diễn viên khác như Mã Y Lợi, Diêm Ni, Dương Tử có mặt để chúc mừng Tống Giai, sự vắng mặt của Lưu Diệc Phi lập tức trở thành chủ đề được bàn luận trên Weibo.

Một số ý kiến cho rằng cô đã biết trước kết quả nên chủ động rút lui, trong khi những người khác cho rằng việc vắng mặt không nhất thiết đồng nghĩa với thái độ thiếu phóng khoáng.

Áp lực của “thần tiên tỷ tỷ” ở tuổi 39

Nhìn lại các sự việc, có thể thấy Lưu Diệc Phi rất chú trọng kiểm soát hình ảnh, từ cách chỉnh sửa ngoại hình, lựa chọn hình ảnh đăng tải cho đến việc xuất hiện cùng ai. Cách xử lý sau những tranh luận thường là im lặng, âm thầm xóa hoặc thay đổi nội dung thay vì giải thích. Cách làm này giúp tránh kéo dài tranh cãi nhưng đồng thời cũng tạo khoảng trống để công chúng tự suy diễn.

Ở tuổi 39, hình tượng “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi phải gánh cho thấy áp lực ngoại hình và hình ảnh trong showbiz Hoa ngữ chưa bao giờ hạ nhiệt, kể cả với những ngôi sao đã đứng ở vị trí cao.

Những ồn ào liên tiếp chưa đủ sức làm lung lay vị thế đại sứ thương hiệu cao cấp hay lượng người hâm mộ trung thành của Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, chúng cho thấy một thực tế khác, với những ngôi sao đã xây dựng hình tượng trong suốt hàng chục năm, đôi khi chỉ một bức ảnh cũng đủ khiến công chúng soi xét rất kỹ cách họ muốn được nhìn nhận.

Lưu Diệc Phi dự sự kiện:

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, video: TikTok